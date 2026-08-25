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Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно

Опубликовано: 25 августа 2026 18:02
 Проверено редакцией
Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно
Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно
Городовой ру
Филолог перечислил выражения, которые говорят только люди старшего поколения

Речь человека способна указать на его возраст почти так же точно, как паспорт, считает филолог Татьяна Кузнецова. Эксперт в своем блоге выделила семь устойчивых сочетаний, по которым можно понять, сколько лет говорящему. Эти фразы грамотны, а выдают возраст за счет того, что их смысл привязан к реалиям или словам, которые ушли из активного употребления у молодого поколения. Разберем каждый маркер.

«У меня дел непочатый край!»

Глагол «почать» (начать) сегодня почти забыт, а «непочатый» означает «еще не тронутый». Фразу охотно используют люди старшего возраста, тогда как более молодые скажут «дел выше крыши» или «вагон».

«Расфуфырилась-то как!»

Происходит от устаревшего «фуфыриться» (сердиться, капризничать). В современной речи звучит с оттенком осуждения и выдает собеседника старше пятидесяти. Молодые скажут «вырядилась» или «накрасилась».

«След от губнушки»

«Губнушка» — разговорное название губной помады, вышедшее из оборота. Современные женщины используют слова «помада», «тинт» или «блеск». Это слово мгновенно переносит в прошлое и прибавляет возраст.

«Опять двадцать пять!»

Фраза из советской радиопередачи (25 минут эфира) — выражение досады на повторение ситуации. Молодежь ее почти не употребляет, отдавая предпочтение фразе «опять за старое» или сленговым аналогам.

«Меня начальник мариновал»

В советское время «мариновать» означало «заставлять долго ждать, тянуть время». Сегодня глагол ассоциируется только с кулинарией, и такое переносное значение остается в речи в основном у пожилых людей.

«Молодой человек, помогите»

Вежливое обращение, но если его произносит ровесник ровеснику, это звучит нарочито и театрально. Естественно оно только из уст старшего поколения к младшему — и сразу указывает на возраст говорящего.

«По телевизору сказали»

Конструкция, родившаяся в эпоху, когда ТВ был главным источником новостей. Молодежь скажет «в новостях» или «в интернете». Употребление этой фразы моментально выдает человека, чья молодость пришлась на советское время.

Некоторые читатели согласились с автором, другие начали возражать.

«На мой взгляд, "непочатый край" и "опять двадцать пять" выдают не возраст, а жизненный опыт и начитанность. Люблю такие обороты в речи. Точно лучше бранных слов на ровном месте!»

«Гораздо больше раздражают современные словечки и обороты: "от слова совсем", "кринж", "хайп", "движ", "не, ну а чё?", "в моменте"...»

Вывод

Старомодные обороты не делают речь неправильной — наоборот, они придают ей колорит и выразительность. Однако если вы не хотите, чтобы вас «раскусили» по возрасту, стоит заменить их на современные аналоги. Но и отказываться от них полностью не стоит: иногда одно меткое выражение звучит ярче десятка модных словечек.

Ранее Городовой рассказал, как фейковые работодатели обманывают россиян.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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