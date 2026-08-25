Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно

Филолог перечислил выражения, которые говорят только люди старшего поколения

Речь человека способна указать на его возраст почти так же точно, как паспорт, считает филолог Татьяна Кузнецова. Эксперт в своем блоге выделила семь устойчивых сочетаний, по которым можно понять, сколько лет говорящему. Эти фразы грамотны, а выдают возраст за счет того, что их смысл привязан к реалиям или словам, которые ушли из активного употребления у молодого поколения. Разберем каждый маркер.

«У меня дел непочатый край!»

Глагол «почать» (начать) сегодня почти забыт, а «непочатый» означает «еще не тронутый». Фразу охотно используют люди старшего возраста, тогда как более молодые скажут «дел выше крыши» или «вагон».

«Расфуфырилась-то как!»

Происходит от устаревшего «фуфыриться» (сердиться, капризничать). В современной речи звучит с оттенком осуждения и выдает собеседника старше пятидесяти. Молодые скажут «вырядилась» или «накрасилась».

«След от губнушки»

«Губнушка» — разговорное название губной помады, вышедшее из оборота. Современные женщины используют слова «помада», «тинт» или «блеск». Это слово мгновенно переносит в прошлое и прибавляет возраст.

«Опять двадцать пять!»

Фраза из советской радиопередачи (25 минут эфира) — выражение досады на повторение ситуации. Молодежь ее почти не употребляет, отдавая предпочтение фразе «опять за старое» или сленговым аналогам.

«Меня начальник мариновал»

В советское время «мариновать» означало «заставлять долго ждать, тянуть время». Сегодня глагол ассоциируется только с кулинарией, и такое переносное значение остается в речи в основном у пожилых людей.

«Молодой человек, помогите»

Вежливое обращение, но если его произносит ровесник ровеснику, это звучит нарочито и театрально. Естественно оно только из уст старшего поколения к младшему — и сразу указывает на возраст говорящего.

«По телевизору сказали»

Конструкция, родившаяся в эпоху, когда ТВ был главным источником новостей. Молодежь скажет «в новостях» или «в интернете». Употребление этой фразы моментально выдает человека, чья молодость пришлась на советское время.

Некоторые читатели согласились с автором, другие начали возражать.

«На мой взгляд, "непочатый край" и "опять двадцать пять" выдают не возраст, а жизненный опыт и начитанность. Люблю такие обороты в речи. Точно лучше бранных слов на ровном месте!» «Гораздо больше раздражают современные словечки и обороты: "от слова совсем", "кринж", "хайп", "движ", "не, ну а чё?", "в моменте"...»

Вывод

Старомодные обороты не делают речь неправильной — наоборот, они придают ей колорит и выразительность. Однако если вы не хотите, чтобы вас «раскусили» по возрасту, стоит заменить их на современные аналоги. Но и отказываться от них полностью не стоит: иногда одно меткое выражение звучит ярче десятка модных словечек.

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