Петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома, которого не существовало

В Петербурге раскрыли очередную схему телефонных мошенников — на этот раз жертвой стала 73‑летняя женщина. Злоумышленники выманили у пенсионерки огромную сумму, сыграв на доверии и спешке.
Как разыграли обман
Аферисты позвонили пенсионерке из Приморского района и представились риелторами. Они убедили женщину, что нужно срочно передать наличные якобы для покупки дома.
Доверчивая петербурженка поверила и вынесла прямо к своей парадной 10 млн рублей. Деньги забрали пособники преступников — их задержали уже на следующий день в Мурино.
Кто оказался в руках полиции
Под подозрением оказались двое: 19‑летняя местная жительница и 30‑летний мужчина, приехавший с Северного Кавказа. На них завели уголовное дело за мошенничество — теперь фигурантам грозит реальный срок.
Случай показывает, что в таких схемах участвуют не только «голоса в трубке», но и те, кто физически забирает деньги.
Почему люди попадаются
Главная причина — давление и спешка. Мошенники намеренно создают ощущение, что решение нужно принять немедленно, и не дают времени на обдумывание. К тому же они играют на понятных страхах и желаниях: выгодная сделка, срочное спасение средств, помощь близким.
Как не стать жертвой телефонных аферистов: простые правила
- никогда не передавать наличные незнакомцам по звонку — настоящие риелторы и банки так не работают;
- при любом предложении, связанном с деньгами, обязательно перезвонить в организацию по официальному номеру и всё перепроверить;
- обсуждать крупные финансовые решения с родными или доверенными людьми — свежий взгляд помогает заметить подвох;
- помнить, что срочность и секретность — главные маркеры обмана: если торопят и просят никому не говорить, это повод сразу прекратить разговор.
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