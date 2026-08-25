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Петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома, которого не существовало

Опубликовано: 25 августа 2026 18:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома, которого не существовало
фото legion-media
Как аферисты обманули пенсионерку в Петербурге

В Петербурге раскрыли очередную схему телефонных мошенников — на этот раз жертвой стала 73‑летняя женщина. Злоумышленники выманили у пенсионерки огромную сумму, сыграв на доверии и спешке.

Как разыграли обман

Аферисты позвонили пенсионерке из Приморского района и представились риелторами. Они убедили женщину, что нужно срочно передать наличные якобы для покупки дома.

Доверчивая петербурженка поверила и вынесла прямо к своей парадной 10 млн рублей. Деньги забрали пособники преступников — их задержали уже на следующий день в Мурино.

Кто оказался в руках полиции

Под подозрением оказались двое: 19‑летняя местная жительница и 30‑летний мужчина, приехавший с Северного Кавказа. На них завели уголовное дело за мошенничество — теперь фигурантам грозит реальный срок.

Случай показывает, что в таких схемах участвуют не только «голоса в трубке», но и те, кто физически забирает деньги.

Почему люди попадаются

Главная причина — давление и спешка. Мошенники намеренно создают ощущение, что решение нужно принять немедленно, и не дают времени на обдумывание. К тому же они играют на понятных страхах и желаниях: выгодная сделка, срочное спасение средств, помощь близким.

Как не стать жертвой телефонных аферистов: простые правила

  • никогда не передавать наличные незнакомцам по звонку — настоящие риелторы и банки так не работают;
  • при любом предложении, связанном с деньгами, обязательно перезвонить в организацию по официальному номеру и всё перепроверить;
  • обсуждать крупные финансовые решения с родными или доверенными людьми — свежий взгляд помогает заметить подвох;
  • помнить, что срочность и секретность — главные маркеры обмана: если торопят и просят никому не говорить, это повод сразу прекратить разговор.

Ранее «Городовой» рассказывал, как добиться перерасчета за услуги ЖКХ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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