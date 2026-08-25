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Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого

Опубликовано: 25 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого
Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого
Legion-Media
Очистить дымоход от сажи можно без вызова мастера — сделайте ёрш из пластиковых бутылок и шланга. Простой, дешёвый и надёжный способ для тех, кто ценит безопасность и экономию. 

Каждый, кто топит печь или камин, знает: сажа и нагар неизбежно оседают на стенках дымохода. Со временем это ухудшает тягу, снижает КПД отопления и создаёт реальную угрозу пожара. Многие владельцы домов вызывают специалистов, другие пытаются решить проблему народными методами — бросают в топку соль или картофельные очистки.

Однако такие способы дают лишь временный эффект, не удаляя плотные отложения. Надёжнее всего — механическая чистка, и её можно провести самостоятельно из подручных материалов, пишет ИА .

Почему механическая чистка эффективнее народных средств

Соль и кожура картофеля при горении выделяют вещества, которые разрыхляют верхний слой сажи, но не удаляют его полностью. Особенно это бесполезно при толстом слое нагара или застывшей смоле. Только механическое воздействие — скребок, щётка, ёрш — способно счистить отложения со стенок трубы по всей длине. При этом не обязательно покупать дорогой инструмент: его можно сделать за несколько минут из того, что есть в каждом доме.

Самодельный ёрш из пластиковых бутылок

Для изготовления понадобятся две пластиковые бутылки объёмом 1,5–2 литра, гибкий шланг для тёплого пола или плотный садовый шланг, а также саморезы или гвозди:

  1. У бутылок отрезают донышко, а корпус нарезают на продольные полосы-лепестки шириной 2–3 см, не доходя до горлышка.
  2. Получившиеся «метёлки» надевают на шланг с двух сторон и фиксируют саморезами.
  3. Готовый ёрш должен плотно входить в дымоход, но свободно перемещаться.
  4. Чистку проводят с крыши или через прочистную дверцу в доме.
  5. Шланг с насадкой опускают в трубу и вращательными движениями прочищают стенки, продвигая его вглубь.
  6. Сажа осыпается вниз, её собирают через нижний люк.

Процедуру повторяют по мере необходимости, но хотя бы раз в отопительный сезон. Такой способ не требует специальных навыков и обходится в копейки.

Личный опыт автора

Когда я попробовала почистить дымоход самодельным ершом, я сомневалась, что пластик справится с плотным нагаром. Но, сделав насадку из двух бутылок и закрепив на старом шланге, я опустила её в трубу. Сажа посыпалась комьями, и после получаса работы тяга стала значительно лучше. Теперь я чищу дымоход так каждую осень и не трачу деньги на вызов печника.

Вывод

Механическая чистка дымохода — самый надёжный способ удаления сажи и нагара. Самодельный ёрш из пластиковых бутылок и шланга — простое и бюджетное решение, которое доступно каждому. Регулярная профилактика обеспечивает безопасность и эффективность печного отопления без лишних затрат.

Ранее мы рассказывали, как отстирать кухонные полотенца.

Автор:
Евгения Сухова
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