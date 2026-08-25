Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого

Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого Legion-Media

Очистить дымоход от сажи можно без вызова мастера — сделайте ёрш из пластиковых бутылок и шланга. Простой, дешёвый и надёжный способ для тех, кто ценит безопасность и экономию.