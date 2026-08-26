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Даты ПМЭФ-2027 объявлены: какую планку юбилею задали новые цеха «ЛОМО» и производство лекарств

Опубликовано: 26 августа 2026 16:38
 Проверено редакцией
Даты ПМЭФ-2027 объявлены: какую планку юбилею задали новые цеха «ЛОМО» и производство лекарств
Даты ПМЭФ-2027 объявлены: какую планку юбилею задали новые цеха «ЛОМО» и производство лекарств
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Стали известны даты юбилейного форума.

В следующем году состоится тридцатый Петербургский международный экономический форум. Юбилейный ПМЭФ пройдет с 16 по 19 июня 2027 года, сообщает Росконгресс.

За громкими названиями и строгими костюмами участников стоят простые и понятные вещи. ПМЭФ — это новые заводы, современные рабочие места, отечественные лекарства и миллиарды рублей в экономику страны.

Юбилейный форум

ПМЭФ-2027 станет особенным, ведь проекту исполняется 30 лет.

Организаторы подчеркивают: форум остаётся главной площадкой для всех, кто хочет работать честно и прагматично. Главная цель юбилейной встречи — собрать инвесторов, запустить новые совместные проекты и укрепить международные связи.

177 миллиардов рублей за несколько дней

Форум давно стал для Петербурга источником больших денег. Прошлый ПМЭФ-2026 показал отличный результат.

Только в сфере торговли и промышленности город заключил порядка 30 соглашений, писал "ДП". Общая сумма инвестиций составила 177 миллиардов рублей.

Инвестиции — это не просто цифры в отчетах. Это конкретные стройки и новые производства, которые появляются в городе.

Вот ключевые проекты, которые уже реализуются:

  • Отечественные лекарства. Компания «Фармасинтез-Норд» инвестирует от 30 миллиардов рублей в производство биотехнологических препаратов. В особой экономической зоне Петербурга начнут делать жизненно важные препараты для лечения онкологии и диабета. Это шаг к тому, чтобы не зависеть от импортных поставок.
  • Вторая жизнь завода «ЛОМО». Легендарное оптико-механическое предприятие ждет масштабная реновация. Старый комплекс обновят и превращают в современную промышленную площадку.

Что всё это значит для обычных людей?

Каждое соглашение на ПМЭФ — это новые рабочие места рядом с домом. Это зарплаты для инженеров, строителей, фармацевтов и рабочих.

Для жителей страны это означает появление своих лекарств в аптеках и качественных продуктов на полках. Юбилейный форум 2027 года должен принести Петербургу и России ещё больше таких полезных проектов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как преображаются Исаакий и главный ЗАГС Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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