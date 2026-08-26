17 тонн карельского камня и фасад из 1959-го: как преображаются Исаакий и главный ЗАГС Петербурга

Закрывать ЗАГС на время ремонта не будут.

В Санкт-Петербурге начался масштабный ремонт сразу двух культовых мест — Исаакиевского собора и особняка фон Дервиза на Английской набережной.

Новая облицовка для Исаакия

К Исаакиевскому собору привезли 17 тонн мрамора из Карелии, рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Это не случайный камень. Именно карельский мрамор из Рускеалы 200 лет назад выбирал архитектор Огюст Монферран для строительства храма.

Сырой петербургский климат с его постоянными перепадами температур не жалеет старинный камень. Чтобы вернуть собору былую красоту, реставраторы заменят облицовку на северо-западной части здания.

Подобрать замену было сложно. Новый мрамор должен был идеально совпасть со старым по цвету и рисунку, а заодно выдержать дожди и морозы. Для работы понадобится 30 огромных блоков. Завершить этот этап планируют уже к следующему лету.

Ремонт в главном Дворце бракосочетания

Второе важное событие — реставрация фасадной части особняка Павла фон Дервиза на Английской набережной. У здания богатая история: им владели богатейшие дворяне, а позже — великий князь Андрей Романов.

Но горожане знают его как Дворец бракосочетания №1. Фасад особняка не ремонтировали капительно с 1959 года. Тогда его приводили в порядок перед открытием первого в СССР ЗАГСа.

Сейчас мастера подлатают штукатурку, восстановят старинную лепнину и укрепят гранитный цоколь. Крышу здания уже починили, а прямо сейчас параллельно приводят в порядок двор со стороны Галерной улицы.

Финальный штрих — стильная подсветка, благодаря которой особняк будет красиво смотреться по вечерам.

Свадьбы отменять не будут

Самый частый вопрос от женихов и невест: закроют ли ЗАГС на время стройки?

Отвечаем: нет, закрывать Дворец не планируют. Здание продолжит работать в обычном режиме. Все запланированные церемонии пройдут строго по расписанию, так что переживать за праздник не стоит.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько отдают туристы за ночь в осеннем Петербурге.