Сколько реально экономит домашняя заготовка на зиму в 2026 году - честный расчет и «стоит ли игра свеч»

Что реально выгодно, а на чем экономия выходит сомнительной

Лето — традиционное время для закаток, но сегодня вопрос «стоит ли возиться?» всё чаще требует не эмоций, а расчётов. Цены на продукты и стоимость времени сильно поменялись, и выгода от банок уже не такая очевидная, как раньше.

Что выгоднее всего закатывать: цифры сезона

По данным аналитиков сервиса «Пакет» (группа Х5), домашняя заготовка даёт заметную экономию, но она сильно зависит от сырья. Трёхлитровая банка солёных огурцов дома обходится в 259 рублей против 1 067 рублей в магазине — это минус 76 %.

Помидоры тоже дешевле делать самим: домашняя банка — 406 рублей, магазинная — 712 рублей (экономия 43 %). Квашеная капуста в трёхлитровой банке стоит около 108 рублей — в магазине аналог ощутимо дороже.

При этом если сырьё своё (с огорода), себестоимость падает до 30–50 рублей за три литровые банки — только специи и крышки. Для городского жителя, который покупает овощи на рынке, выгода меньше, но всё равно есть, особенно на огурцах в пик сезона.

Скрытые траты: что ещё надо учесть

Часто забывают про банки, крышки, расход газа или электричества, место для хранения и, главное, время. День заготовок — это 4–6 часов работы, и если времени нет, экономия теряет смысл.

Кроме того, крышки — разовая трата (8–15 рублей за штуку), а банки можно использовать годами, отмечает источник.

На что ориентироваться при решении о заготовках

считать не только продукты, но и время: если день закаток «стоит» дороже экономии — лучше не начинать;

смотреть на источник сырья: своё с огорода — максимальная выгода, купленное на рынке — экономия уже умеренная;

выбирать культуры с самой высокой разницей в цене: огурцы и квашеная капуста — самые беспроигрышные варианты;

не делать заготовки «по привычке», если нет ни желания, ни реальной потребности — оба варианта (и банки, и магазин) имеют право на существование.

Личный опыт автора

Раньше я каждый август закатывала десятки банок, потому что «так положено». Потом посчитала, сколько уходит времени и денег, — и резко сократила объёмы. Теперь делаю только огурцы и квашеную капусту: это действительно выгодно и не требует много сил. Такой подход экономит и бюджет, и нервы — а вкус остаётся ничуть не хуже.

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