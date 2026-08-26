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В уме осилите? Решите школьный пример: "93-(7×4)+12:(3×2)=?" — ученики справятся за 30 секунд

Опубликовано: 26 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
В уме осилите? Решите школьный пример: "93-(7×4)+12:(3×2)=?" — ученики справятся за 30 секунд
В уме осилите? Решите школьный пример: "93-(7×4)+12:(3×2)=?" — ученики справятся за 30 секунд
Городовой ру
Проверьте свою скорость мышления: решите пример 93 — (7 × 4) + 12 ÷ (3 × 2) за 30 секунд. Тренируйте ум каждый день!

Считать в уме быстро — это не просто удобно в магазине или при планировании бюджета. Это ещё и отличная зарядка для мозга: тренирует внимание, память и умение концентрироваться, пишет ИА . А вы сможете решить пример без калькулятора и бумажки за 30 секунд? Попробуйте.

Условие

93 — (7 × 4) + 12 ÷ (3 × 2) = ?

Как решать правильно

Следуем порядку действий: сначала выполняем умножение и деление в скобках и за скобками.

7 × 4 = 28
3 × 2 = 6
12 ÷ 6 = 2

Теперь подставляем полученные числа:

93 — 28 + 2

Затем выполняем вычитание и сложение слева направо:

93 — 28 = 65
65 + 2 = 67

Верный ответ: 67.

Почему такие задачки полезны для ума

Подобные упражнения — это не просто проверка знаний, а настоящая тренировка для мозга. Они заставляют вас вспомнить порядок действий, сосредоточиться и не поддаваться спешке. Регулярное решение таких примеров:

  • развивает устный счёт и память;
  • улучшает концентрацию и внимание;
  • помогает быстрее принимать решения в бытовых ситуациях, требующих вычислений;
  • является профилактикой возрастных изменений когнитивных функций.

Даже одна короткая разминка в день приносит пользу: мозг, как и мышцы, нуждается в регулярной нагрузке. Попробуйте решать подобные задачи ежедневно — и вы заметите, как улучшится ваша способность быстро считать в уме.

Вывод

Пример решается при соблюдении порядка действий. Короткие математические тренировки помогают поддерживать ясность ума и улучшают навыки устного счёта.

Предлагаем решить ещё один школьный пример.

Автор:
Евгения Сухова
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