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Как отвечать, когда попутчики просят уступить нижнюю полку в поезде: рабочий лайфхак

Опубликовано: 26 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Как отвечать, когда попутчики просят уступить нижнюю полку в поезде: рабочий лайфхак
Как отвечать, когда попутчики просят уступить нижнюю полку в поезде: рабочий лайфхак
Городовой ру
Те люди, которые купили билет на нижнюю полку в поезде, чаще всего не могут расслабиться. Обязательно найдется человек, желающий поменяться местами.

Чаще всего такие просьбы можно услышать от пожилых людей, семей с детьми, при этом они сознательно выбирают верхнюю полку. Что говорить в такой ситуации? Есть фраза, которая отобьет всякое желание меняться.

Автор дзен-канала “1520. Все о путешествиях” неоднократно сталкивался с этой ситуацией. Когда попутчики видят молодого человека на нижней полке, то сразу начинают просить его перебраться на верхнюю и отказаться от своего места. Блогер смог найти подход к таким пассажирам.

В подобной ситуации автор канала советует открывать приложение РЖД и показывать стоимость билетов на верхней и нижней полке.

“Вот, видите? Мое место стоит 4500 рублей, а ваше – 2500. Если хотите поменяться, я не против, но компенсируйте хотя бы разницу”, - говорит попутчикам блогер.

Когда речь заходит о компенсации, то пассажиры начинают задумываться. Они не готовы вкладывать личные деньги, так как были уверены, что их пустят бесплатно. Некоторые попутчики осознают, что они действительно поступили не особо красиво, когда предложили обмен.

Практика показывает, что после этого никто из пассажиров не будет претендовать на нижнюю полку. Они молча пойдут на верхнюю, поэтому все недопонимания и конфликты будут урегулированы.

Вывод

“Для многих понятие «заплатил за комфорт» оказывается чем-то новым. Конечно, всегда можно сделать исключение – помочь пожилому человеку или уступить место женщине, но это личный выбор. Моя философия проста: нижняя полка – мой личный уютный уголок, который я выбираю сознательно и оплачиваю честно”, - сообщил автор канала.

Ранее портал "Городовой" расказал, почему в поезде не стоит брать 3-е и 6-е купе.

Автор:
Анна Ланская
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