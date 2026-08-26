Как отвечать, когда попутчики просят уступить нижнюю полку в поезде: рабочий лайфхак

Как отвечать, когда попутчики просят уступить нижнюю полку в поезде: рабочий лайфхак Городовой ру

Те люди, которые купили билет на нижнюю полку в поезде, чаще всего не могут расслабиться. Обязательно найдется человек, желающий поменяться местами.