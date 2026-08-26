В Белоруссию и Казань: где еще может появиться ВСМ

Власти подтвердили: грандиозная стройка высокоскоростных магистралей идет по плану. И одним Петербургом дело не ограничится.
Куда помчимся?
Главный проект прямо сейчас — трасса между двумя столицами. Но это только начало.
Дальше суперскоростные рельсы планируют протянуть в Нижний Новгород, Казань и даже в Белоруссию, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передают РИА Новости.
Главная цель чиновников — сделать так, чтобы поезда в России ходили так же часто и удобно, как городские электрички.
Из Москвы в Петербург за 2:15
Сейчас самый быстрый поезд — это «Сапсан». Он идет около четырех часов. Новая трасса сократит это время почти вдвое — до 2 часов 15 минут. Протяженность дороги составит почти 680 километров.
Маршрут пройдет через шесть регионов. Поезд будет делать 14 остановок, в том числе в Твери, Валдае и Великом Новгороде. Для жителей этих городов путешествия в столицу станут дело обыденным.
А главное — в часы пик поезда будут ходить каждые 10–15 минут. Бояться опоздать на конкретный рейс больше не придется. Пришел на вокзал, купил билет и сразу поехал — совсем как в метро.
Наш, родной: каким будет поезд будущего
Немецкие «Сапсаны» уходят в историю. На новую трассу выйдет полностью российский поезд. Его сейчас создают на заводе «Уральские локомотивы».
Вот его главные фишки:
- Бешеная скорость. Поезд сможет разгоняться до 400 км/ч. В пути его обычная скорость составит около 360 км/ч.
- Вместимость. В 8 вагонах смогут ехать 452 пассажира.
- Комфорт на уровне. Внутри сделают несколько классов: от обычного эконома до переговорных комнат, детских зон и даже купе со спальными местами.
Ранее «Городовой» рассказывал, зачем новому поезду ВСМ «умные рога» и особые уплотнители.