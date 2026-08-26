От Москвы до Невы без шума в салоне: зачем новому поезду ВСМ «умные рога» и особые уплотнители

Работа над поездом ведётся 150 предприятиями.

В России началось производство первого отечественного высокоскоростного поезда. В будущем он свяжет Москву и Санкт-Петербург. Раньше подобные составы закупали за границей, но теперь проект полностью наш.

Вагоны уже на сборке

Работы идут на заводе «Уральские локомотивы». Специалисты уже собирают первые два электропоезда. Из 16 вагонов в цехах одновременно готовят девять.

Процесс кипит: мастера прокладывают сотни метров кабелей, делают шумо- и теплоизоляцию, ставят двери и боковые панели. Поезд постепенно обретает готовый вид, сообщили в РЖД.

400 км/ч, мороз и тишина в салоне

Этот состав будет ехать гораздо быстрее привычных «Сапсанов». Его максимальная скорость — до 400 км/ч. Под такие нагрузки разработали особые детали:

Окна вклеивают. Стеклопакеты не просто вставляют в рамки, а буквально вплавляют в алюминиевый кузов. Это нужно, чтобы на гигантской скорости в салоне не было гула.

Стеклопакеты не просто вставляют в рамки, а буквально вплавляют в алюминиевый кузов. Это нужно, чтобы на гигантской скорости в салоне не было гула. Сверхгерметичные двери. У них уплотнённый контур. Двери прижимаются так, что внутри вагона не будет закладывать уши от перепадов давления.

У них уплотнённый контур. Двери прижимаются так, что внутри вагона не будет закладывать уши от перепадов давления. Умный токоприёмник. Рога поезда облегчили и сделали обтекаемыми, чтобы они не шумели и не тормозили состав.

Рога поезда облегчили и сделали обтекаемыми, чтобы они не шумели и не тормозили состав. Запас прочности. Поезд сможет работать и в сибирский мороз до –50 °C, и в аномальную жару до +75 °C.

Где проверяют новые технологии?

Высокоскоростному поезду нужны идеальные рельсы. В Ленинградской области, на перегоне Саблино — Тосно, уже построили секретный испытательный полигон.

Там уложили новые рельсовые плиты, поставили современная стрелки и цифровое управление. Сейчас эту трассу «рамсят» обычные «Сапсаны», чтобы проверить, выдержит ли конструкция реальные нагрузки.

Когда поедем?

Первый готовый поезд планируют собрать и выкатить на полноценные испытания уже в ближайшие годы. А запустить регулярное движение между двумя столицами рассчитывают к 2028 году.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ВСМ появится не толкьо между Петербургом и Москвой.