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От южных садов до прилавков Петербурга: почему «борщевой набор» подорожал в разгар лета вопреки логике

Опубликовано: 26 августа 2026 11:53
 Проверено редакцией
От южных садов до прилавков Петербурга: почему «борщевой набор» подорожал в разгар лета вопреки логике
От южных садов до прилавков Петербурга: почему «борщевой набор» подорожал в разгар лета вопреки логике
Global Look Press / Ruslan Yarocky / URA.RU
Майский мороз и золотой бензин ударили по овощам в июле.

Казалось бы, лето — самое время для дешевых витаминов. Урожай на подходе, прилавки должны ломиться, а ценники — падать. Но в этом году что-то пошло не так.

Что подорожало сильнее всего?

В Петербурге и Ленобласти ценники в июле неприятно удивили, пишет "ДП" со ссылкой на Петростат.

Больше всего подскочили в цене:

  • Морковь (+8,4%)
  • Яблоки (+6,7%)
  • Свёкла (в области она вообще взлетела на 14,5%)
  • Репчатый лук и картошка тоже прибавили в цене.

Порадовали только огурцы и капуста — они ощутимо подешевели. Но общий «борщевой набор» всё равно обойдется дороже, чем год назад.

Причина №1: загубленный урожай и капризы погоды

Главный удар нанесла весна. Майские заморозки на юге России буквально выжгли часть садов. Из-за этого ранние яблоки созрели позже, а сам урожай оказался скромным.

Кроме того, в июле свежих овощей с полей ещё мало. А старые запасы на складах уже подходят к концу.

Причина №2: золотое электричество и бензин

Овощи мало вырастить, их надо где-то хранить. Чтобы картошка и свёкла не сгнили до лета, на складах постоянно работают мощные холодильники и вентиляция, рассказала изданию генеральный директор исследовательской компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова.

В июле в России подняли тарифы на свет. Фермерам просто невыгодно продавать овощи дешево — они потратили кучу денег на их хранение.

Второй удар — ценники на АЗС. Бензин и солярка в июле резко подорожали. Петербург не может прокормить себя сам — большинство овощей везут с юга страны или из-за границы.

Чем дороже заправить фуру, тем дороже морковка на полке «Пятерочки» или «Перекрестка».

Чего ждать осенью?

В сентябре, когда начнется массовый сбор урожая, цены немного просядут. Это неизбежно: овощей на рынке станет много.

Но сильного падения ждать не стоит. Дорогая логистика, рост цен на топливо и высокие тарифы на свет никуда не исчезнут. Так что осенняя скидка на овощи, скорее всего, будет временной, прогнозируют эксперты.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько отдают туристы за ночь в осеннем Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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