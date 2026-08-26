Скандинавский сюрприз на старте осени: какими будут первые дни сентября в Петербурге

Последние дни августа подмигивают нам солнцем, но осень уже стоит на пороге. Регион накрыл антициклон, поэтому впереди несколько приятных дней. Однако расслабляться не стоит: погода готовит резкий поворот.
Пока еще тепло, но зонтик далеко не убирайте
Сейчас погоду рулит антициклон. В Петербурге днем будет вполне комфортно: от +19 до +21 градуса.
Пик сухой и солнечной погоды будет 28 августа. Центр антициклона окажется прямо над Ленинградской областью.
Правда 27 августа через регион проскочит холодный фронт. Из-за этого местами прокатится кратковременный дождь, рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Ночи становятся по-настоящему холодными
Дни радуют, а вот ночи уже напоминают о скорой осени. Солнце греет всё слабее, и земля быстро остывает.
В области 28 и 29 августа столбики термометров ночью опустятся до +2…+5 градусов. В самом Петербурге пока потеплее — около +10 градусов.
Выходные испортит новый циклон
Хорошая погода уходит так же быстро, как и пришла. Антициклон уплывает на восток, а ему на смену спешит непогода.
- В субботу поднимется сильный южный ветер. Это первый признак перемен.
- В воскресенье до Петербурга доберутся дожди. Похоже, прогулки в парках придется отложить.
Сентябрь начнется с дождей
В Северной Атлантике закрутилась очередная «кухня погоды». Над Скандинавией формируется зона низкого давления. Она откроет настоящий коридор для мокрых и ветреных циклонов.
Первые дни сентября мы точно встретим с зонтиками в руках. Дожди будут идти регулярно, а небо затянет тучами. Для Петербурга это классическое начало осени, так что самое время доставать непромокаемую обувь и убирать легкие вещи подальше в шкаф.
Ранее «Городовой» рассказывал, что погода в Петербурге временно прогонит тучи.