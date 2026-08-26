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Уезжая из дома в отпуск, всегда кладу в раковину лист бумаги: вот для чего это нужно – решение докучливой проблемы

Опубликовано: 26 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Уезжая из дома в отпуск, всегда кладу в раковину лист бумаги: вот для чего это нужно – решение докучливой проблемы
Уезжая из дома в отпуск, всегда кладу в раковину лист бумаги: вот для чего это нужно – решение докучливой проблемы
Городовой ру
Бытовой лайфхак продвинутых хозяек

При длительном отсутствии жильцов может возникнуть неприятный запах из слива раковины. Эта проблема может наблюдаться даже при соблюдении идеальной чистоты на кухне, поскольку ее причиной является пересыхание гидрозатвора.

Как избавиться от запаха

Устранить проблему можно путем включения воды, что позволит восстановить водный барьер в сливной трубе. Однако остаточный запах может сохраняться в течение продолжительного времени, иногда до нескольких недель.

При планировании длительного отсутствия (например, отпуска) лучше принять меры по защите гидрозатвора. Не стоит использовать распространенный в интернете метод заливки подсолнечного масла в слив, так как это может привести к засорам в будущем, несмотря на временное сохранение влаги.

Как предотвратить появление запаха

По рекомендациям канала «Авторские рассказы: Галина А.», существует более простой и безопасный способ предотвращения пересыхания гидрозатвора. Перед отъездом достаточно положить обычный лист бумаги на слив раковины, что замедлит испарение воды.

Для предотвращения испарения влаги и возникновения нежелательных запахов нужно разместить на бумаге дополнительный утяжелитель из посуды.

Ранее мы рассказали, зачем засыпать соль в унитаз.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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