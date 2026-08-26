Уезжая из дома в отпуск, всегда кладу в раковину лист бумаги: вот для чего это нужно – решение докучливой проблемы

Новости по теме

Не хуже вантуза и тросика: 1 вещь в слив - и засору конец, вода уходит с радостным свистом

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Залили в слив – и пробка вылетит как реактивный самолет: сантехник рассказал, как прочистить засор в унитазе

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Залила 1 стакан в слив на ночь – и от засора не осталось и следа: проверенный способ прочистки труб

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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