Дешевле Сириуса, но популярнее Москвы: сколько отдают туристы за ночь в осеннем Петербурге

Бархатный сезон — идеальное время для поездок в Северную столицу.

Изнуряющая жара в Петербурге спала, толпы туристов поредели, а осенние пейзажи так и манят отправиться в путь. Аналитики сервиса бронирования «Отелло» выяснили, куда россияне чаще всего отправляются этой осенью, пишет "ДП".

Петербург — главный фаворит осени

В этом году Санкт-Петербург вырвался на первое место. На него приходится 18% всех бронирований по стране. Городу удалось подвинуть прошлый год: тогда в топе лидировала Москва. Спрос на поездку в Северную столицу вырос сразу на 54%.

Средний чек: 7 084 рубля за ночь.

7 084 рубля за ночь. На сколько едут: в среднем на 4 дня.

Почему именно Петербург? Осенью город меняется. Очереди в Эрмитаж и Екатерининский дворец становятся меньше, а прогулки по золотым паркам Пушкина и Павловска — комфортнее.

Куда ещё едут: от столицы до Дальнего Востока

Второе место в рейтинге удерживает Москва (15% бронирований). Ночь в столице обойдётся в среднем в 6 729 рублей.

На третьем месте оказался Сириус (4%). Это направление стало самым дорогим среди российских фаворитов — 11 025 рублей за сутки. Зато именно здесь туристы отдыхают дольше всего — в среднем по 5 ночей.

В десятку популярных мест также вошли:

Адлер (5 720 руб./ночь) Владивосток (8 064 руб./ночь) Казань (6 852 руб./ночь) Эстосадок (9 538 руб./ночь) Нижний Новгород (6 847 руб./ночь) — здесь останавливаются на самый короткий срок, всего на 2 дня. Сочи (6 171 руб./ночь) Калининград (6 572 руб./ночь)

Где отдохнуть дешевле всего?

Если бюджет ограничен, присмотритесь к курортным посёлкам или сибирским городам. Самое доступное жильё аналитики нашли в Лазаревском (3 571 рубль за ночь) и Барнауле (3 877 рублей).

В список недорогих направлений также попали Минеральные Воды, Махачкала, Томск, Владикавказ, Иркутск, Челябинск и Горно-Алтайск.

Алтай и граница с Китаем: новые фавориты россиян

В этом сезоне зафиксирован настоящий бум интереса к нетривиальным маршрутам:

Благовещенск (+148% к спросу). Главный драйвер — близость к Китаю. Туристы едут сюда, чтобы совместить прогулки по набережной Амура с приграничными поездками в Хэйхэ.

Главный драйвер — близость к Китаю. Туристы едут сюда, чтобы совместить прогулки по набережной Амура с приграничными поездками в Хэйхэ. Горно-Алтайск (+129%). Сюда стремятся за чистым воздухом, величественными горами и походами. Алтай уверенно превращается в главный центр экотуризма в России.

Сюда стремятся за чистым воздухом, величественными горами и походами. Алтай уверенно превращается в главный центр экотуризма в России. Лазаревское (+73%) и Иркутск (+26%). Люди всё чаще выбирают уютный отдых у моря или поездку к Байкалу.

Заграница: Турция лидирует, Таиланд возвращается

Среди зарубежных направлений сюрпризов не произошло. Первое место держит Турция (2,4% от всех броней). Средний чек за ночь в турецком отеле составляет 11 254 рубля.

В пятёрку зарубежных лидеров также вошли Белоруссия (8 370 руб.), Узбекистан (6 350 руб.), Таиланд (7 367 руб.) и Армения (8 411 руб.). Интересно, что Таиланд и Армения вытеснили из топа Казахстан и Грузию.

Туристы снова выбирают азиатский экзотический отдых и кавказское гостеприимство.

Что происходит с отелями в Петербурге и Ленобласти?

Несмотря на поток гостей, отели Петербурга заполнены чуть меньше, чем раньше — загрузка снизилась на 5,6%. Сильнее всего это ощутили отели категории «три звезды» (-10,2%).

Причина проста: выбор стал больше. За последнее время в городе открылись новые отели и апартаменты, предложившие туристам ещё 500 номеров. Конкуренция выросла, хотя сами цены на проживание всё равно поднялись на 5,3%.

В Ленинградской области отели и базы отдыха заполнены на 60–62%. Загородный отдых обходится дороже — в среднем 12 500 рублей за сутки.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда поехать отдыхать осенью.