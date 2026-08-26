Дешевле Сириуса, но популярнее Москвы: сколько отдают туристы за ночь в осеннем Петербурге

Изнуряющая жара в Петербурге спала, толпы туристов поредели, а осенние пейзажи так и манят отправиться в путь. Аналитики сервиса бронирования «Отелло» выяснили, куда россияне чаще всего отправляются этой осенью, пишет "ДП".
Петербург — главный фаворит осени
В этом году Санкт-Петербург вырвался на первое место. На него приходится 18% всех бронирований по стране. Городу удалось подвинуть прошлый год: тогда в топе лидировала Москва. Спрос на поездку в Северную столицу вырос сразу на 54%.
- Средний чек: 7 084 рубля за ночь.
- На сколько едут: в среднем на 4 дня.
Почему именно Петербург? Осенью город меняется. Очереди в Эрмитаж и Екатерининский дворец становятся меньше, а прогулки по золотым паркам Пушкина и Павловска — комфортнее.
Куда ещё едут: от столицы до Дальнего Востока
Второе место в рейтинге удерживает Москва (15% бронирований). Ночь в столице обойдётся в среднем в 6 729 рублей.
На третьем месте оказался Сириус (4%). Это направление стало самым дорогим среди российских фаворитов — 11 025 рублей за сутки. Зато именно здесь туристы отдыхают дольше всего — в среднем по 5 ночей.
В десятку популярных мест также вошли:
- Адлер (5 720 руб./ночь)
- Владивосток (8 064 руб./ночь)
- Казань (6 852 руб./ночь)
- Эстосадок (9 538 руб./ночь)
- Нижний Новгород (6 847 руб./ночь) — здесь останавливаются на самый короткий срок, всего на 2 дня.
- Сочи (6 171 руб./ночь)
- Калининград (6 572 руб./ночь)
Где отдохнуть дешевле всего?
Если бюджет ограничен, присмотритесь к курортным посёлкам или сибирским городам. Самое доступное жильё аналитики нашли в Лазаревском (3 571 рубль за ночь) и Барнауле (3 877 рублей).
В список недорогих направлений также попали Минеральные Воды, Махачкала, Томск, Владикавказ, Иркутск, Челябинск и Горно-Алтайск.
Алтай и граница с Китаем: новые фавориты россиян
В этом сезоне зафиксирован настоящий бум интереса к нетривиальным маршрутам:
- Благовещенск (+148% к спросу). Главный драйвер — близость к Китаю. Туристы едут сюда, чтобы совместить прогулки по набережной Амура с приграничными поездками в Хэйхэ.
- Горно-Алтайск (+129%). Сюда стремятся за чистым воздухом, величественными горами и походами. Алтай уверенно превращается в главный центр экотуризма в России.
- Лазаревское (+73%) и Иркутск (+26%). Люди всё чаще выбирают уютный отдых у моря или поездку к Байкалу.
Заграница: Турция лидирует, Таиланд возвращается
Среди зарубежных направлений сюрпризов не произошло. Первое место держит Турция (2,4% от всех броней). Средний чек за ночь в турецком отеле составляет 11 254 рубля.
В пятёрку зарубежных лидеров также вошли Белоруссия (8 370 руб.), Узбекистан (6 350 руб.), Таиланд (7 367 руб.) и Армения (8 411 руб.). Интересно, что Таиланд и Армения вытеснили из топа Казахстан и Грузию.
Туристы снова выбирают азиатский экзотический отдых и кавказское гостеприимство.
Что происходит с отелями в Петербурге и Ленобласти?
Несмотря на поток гостей, отели Петербурга заполнены чуть меньше, чем раньше — загрузка снизилась на 5,6%. Сильнее всего это ощутили отели категории «три звезды» (-10,2%).
Причина проста: выбор стал больше. За последнее время в городе открылись новые отели и апартаменты, предложившие туристам ещё 500 номеров. Конкуренция выросла, хотя сами цены на проживание всё равно поднялись на 5,3%.
В Ленинградской области отели и базы отдыха заполнены на 60–62%. Загородный отдых обходится дороже — в среднем 12 500 рублей за сутки.
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