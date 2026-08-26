Синоптики обновили данные: финал лета всё-таки будет тёплым

На этой неделе — погодные контрасты: на Северо-Западе до +22°, в центре до +18° с дождями, в Коми до +7° и снег. В Москве к четвергу потеплеет до +21°.

Солнечный антициклон уже начал менять погодную картину над европейской частью России. В Санкт-Петербурге облака рассеялись, и температура пошла вверх. Сегодня позитивные тенденции закрепятся: очаг высокого давления усилит своё влияние на Северо-Западе, тогда как в средней полосе и на востоке ещё будет сказываться холодный фронт с небольшими дождями.

Основное ядро циклона смещается в Сибирь, и эпицентр ненастья перемещается в север Пермского края и Нижнее Приобье, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Контрасты температуры и прогноз по регионам

Даже небольшие изменения в атмосферных процессах сразу отражаются на термометрах. Центральная Россия пока остаётся в зоне холода: днём здесь всего +13...+18. На Северо-Западе потепление набирает силу — к середине дня воздух прогреется до +17...+22.

В полной мере влияние скандинавского антициклона проявится к концу рабочей недели, когда он охватит почти всю Русскую равнину. Малооблачная погода позволит воздуху быстрее прогреваться. Зона осеннего ненастья ограничится северо-восточными районами, где облачность практически полностью перекроет приток солнечного тепла, и столбики термометров опустятся даже ниже сентябрьской нормы.

В Республике Коми до выходных сохранится дождь, а в горных районах осадки могут переходить в снег. Арктическое вторжение здесь приобретает экстремальный характер. В Сыктывкаре дневная температура упадёт с сегодняшних +16 до +7 в пятницу — это на 10 холоднее климатической нормы. Лишь затем аномалия начнёт постепенно сокращаться.

В Москве осень будет гостить не больше суток. В среду дождевые облака ограничат прогрев до +17 — почти на 4 ниже обычного. Но уже с четверга облака рассеются, и температура вернётся в рамки многолетних значений: днём до +19...+21.

Вывод

На этой неделе погода в Европейской России остаётся контрастной: на Северо-Западе — потепление до +22, в центре — до +18 с дождями, на северо-востоке — арктическое вторжение с падением температуры до +7 и возможным снегом. В Москве похолодание продлится недолго: уже к четвергу станет теплее до +21.

Ранее мы рассказывали, что Россия находится в погодном разрыве — от осенней прохлады до аномальной жары.