Вместо надоевших оладий: кабачковые котлеты — вкуснее мяса, а готовятся проще простого

Как правильно приготовить кабачок и получить идеальный результат

Кабачок — отличный помощник в приготовлении котлет: он делает фарш мягче и сочнее, а заодно немного увеличивает объём блюда. Особенно выручает овощ при работе с постным мясом — курицей и индейкой: без добавок такие котлеты нередко выходят суховатыми.

Какой кабачок брать и как подготовить

Лучше всего подойдёт молодой овощ: в нём почти нет крупных семян, а влаги не слишком много — значит, фарш не станет рыхлым.

Если попался крупный кабачок, семена нужно удалить, мякоть натереть и обязательно отжать лишнюю жидкость бумажным полотенцем. Иначе котлеты могут развалиться или получиться водянистыми.

Два варианта: курица и индейка

Куриные котлеты с кабачком получаются особенно нежными: вкус овоща почти не чувствуется, зато текстура становится приятной и сочной.

Для индейки кабачок ещё нужнее — это мясо ещё более постное, и без «помощника» легко пересушить блюдо.

В оба варианта можно добавить немного сметаны, йогурта или тёртого сыра — так котлеты станут ещё мягче и ароматнее.

Готовить их можно на сковороде либо в духовке: технология почти не отличается, меняется только время и степень румяности.

Практические советы, чтобы котлеты удались

отжимать кабачок от лишней влаги — это сохранит форму котлет и не даст фаршу стать жидким;

заменять муку или сухари измельчёнными овсяными хлопьями — так получится чуть более интересный вкус и текстура;

добавлять в фарш свежую зелень, специи или 1–2 ст. л. сметаны — это заметно улучшает сочность и аромат;

запекать котлеты в духовке при 190 °C 20–25 минут, если хочется менее жирный вариант без корочки.

Личный опыт автора

Как-то я решила сделать котлеты из индейки и чуть не испортила их, пропустив этап отжима кабачка — фарш получился слишком жидким. С тех пор всегда тщательно убираю лишнюю влагу и добавляю немного сметаны. Теперь котлеты выходят сочными и держат форму, а домашние просят готовить их почаще.

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