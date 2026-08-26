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Без договора, но с предоплатой: состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге

Опубликовано: 26 августа 2026 09:48
 Проверено редакцией
Без договора, но с предоплатой: состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге
Без договора, но с предоплатой: состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге
Global Look Press / Javier Rojas / Keystone Press Agency
Свою площадку для мероприятия уже предлагает Нижний Новогород.

Новости о приезде американского рэпера Канье Уэста в Россию снова в топе новостей. На этот раз история превратилась в настоящий детектив. Площадки спорят, организаторы делают заявления, а фанаты скрестили пальцы.

Что за неразбериха в Петербурге?

Недавно была объявлена громкая новость. Канье Уэст должен выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.

Артист не собирается отменять визит и уже получил предоплату, сообщила РИА Новости гендиректор Say Agency Анна Субчева.

Но тут начались проблемы. Руководство «Газпром Арены» внезапно заявило: никаких договоров о бронировании стадиона никто не подписывал. А значит, проводить шоу просто негде.

В сети тут же появились слухи, что концерт перенесут в Москву или Екатеринбург. Однако глава Say Agency Анна Субчева всё опровергла. Организаторы не ищут новые города. Они пытаются договориться именно с питерской площадкой.

Нижний Новгород готов принять рэпера

Пока в Петербурге решают бумажные вопросы, подтянулись другие регионы. Директор стадиона «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде Валерий Мочалов предложил привезти Канье к ним.

Правда, есть одно условие. Стадион открытый, поэтому принять музыканта готовы только летом. Зато площадка мощная. Она вмещает более 45 тысяч зрителей.

У арены уже есть огромный опыт: здесь проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также шоу Басты, «Ленинграда» и «Руки Вверх!».

Канье и Россия: история продолжается

Интерес Уэста к России — это не просто слухи. Летом 2024 года рэпер уже прилетал в Москву. Правда, тогда это был частный визит. Канье приезжал на 40-летие своего друга и главного дизайнера его бренда — Гоши Рубчинского.

Тогда музыкант погулял по центру столицы, поужинал в ресторане с видом на Кремль и улетел. В соцсетях стоял невероятный шум. Кажется, каждый второй фанат ждал его тайного выступления в «Лужниках».

Ранее «Городовой» рассказывал, как Песков высказался про встречу Канье Уэста с Путиным.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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