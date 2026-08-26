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Синоптики обрадовали прогнозом: погода в Петербурге временно прогонит тучи

Опубликовано: 26 августа 2026 09:16
 Проверено редакцией
Синоптики обрадовали прогнозом: погода в Петербурге временно прогонит тучи
Синоптики обрадовали прогнозом: погода в Петербурге временно прогонит тучи
фото: Городовой.ру
Теплая погода порадует петербуржцев. 

Петербуржцам наконец-то повезло. Наш регион попал под влияние антициклона. Это значит одно: дождей сегодня практически не будет. Облака разойдутся, и солнце наконец-то прогреет город.

Сколько градусов на градуснике?

Сегодня в Петербурге ожидает комфортная и теплая погода. Воздух прогреется до +19…+21°. В Ленинградской области будет еще теплее — местами до +22°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер дует с северо-запада, но он слабый. Его скорость составит всего 2–7 метров в секунду. Так что сильных порывов ждать не стоит.

Атмосферное давление сегодня активно растет. Оно достигнет 768 миллиметров ртутного столба. Это ощутимо выше нормы для нашего города.

Чем заняться в такой день?

Сегодня отличный шанс оставить зонт дома. День идеально подойдет для прогулок на свежем воздухе. Можно сходить в парк, прокатиться на речном трамвайчике или просто посидеть на летней веранде.

Пользуйтесь моментом, ведь питерское солнце — редкий гость!

Чего ждать в четверг?

Уже завтра погода снова начнет меняться. В четверг в некоторых районах города могут пройти небольшие дожди.

Ночь будет прохладной — от +11 до +13°. Днем столбики термометров покажут +18…+20°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург на прощание с летом возвращаются солнце.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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