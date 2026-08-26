Выпросил у друга старые покрышки: как из резиновой ветоши сделать современную дорожку для дачи

Как сделать дорожку в саду без лишних хлопот

Старые покрышки могут стать практичным покрытием для садовой дорожки, но просто разложить шины на земле — не лучший вариант: выглядит небрежно, да и ходить неудобно. Гораздо эстетичнее и удобнее использовать резиновую крошку — её укладывают на грамотно подготовленное основание.

Какой материал выбрать и как его подготовить

Для дорожки берут покрышки без торчащего металлического корда, серьёзных разрывов и масляных пятен. Перед работой резину моют, обезжиривают и тщательно сушат.

Измельчать шины самостоятельно рискованно: внутри есть корд с острыми краями, поэтому обязательны плотные перчатки и защитные очки, а работать лучше на улице, подальше от детей и животных.

Для небольшого участка разумнее купить готовую крошку: она ложится ровнее, и не придётся возиться с удалением металлических нитей.

Готовим основание по правилам

Сначала размечают дорожку колышками и шнуром, подбирая ширину под садовые нужды — чтобы свободно пройти с тачкой или лейкой. Затем снимают грунт на 10–15 см, дно выравнивают и утрамбовывают.

На глинистых или подтопляемых участках делают слой толще и добавляют больше щебня. Основание собирают слоями: геотекстиль, щебень или отсев, песок; каждый слой проливают водой и уплотняют.

Обязательно делают небольшой уклон для стока воды, а края фиксируют бордюром — из кирпича, дерева или металлической ленты.

Два способа укладки: сыпучий и монолитный

Сыпучий вариант простой: крошку рассыпают слоем 3–5 см, разравнивают граблями и уплотняют трамбовкой. Такой участок легко ремонтировать — достаточно досыпать материал.

Монолитная дорожка получается, если смешать крошку с полиуретановым связующим и выложить ровным полотном, отмечает источник.

Тут важно соблюдать пропорции и не работать в дождь: при высокой влажности смесь плохо схватывается. Лучше сначала сделать пробный фрагмент.

Практические советы для надёжной дорожки

покупать готовую крошку — это экономит силы и делает покрытие аккуратнее;

обязательно использовать геотекстиль — он не даст траве прорастать сквозь покрытие;

делать уклон и бортики — так дорожка дольше сохранит форму и не будет размываться;

избегать укладки рядом с мангалом или печью — резина горюча и при нагреве может пахнуть.

Личный опыт автора

Прошлым летом я сделала такую дорожку у теплицы — взяла готовую крошку и уложила на песчано-щебёночное основание с геотекстилем. Ходить по ней приятно, ноги не устают, а после дождя нет грязи и луж. Теперь это мой любимый маршрут по участку — практично и красиво.

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