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Новый способ мытья головы ОМО-методом: даже при +37 °C волосы остаются свежими и ухоженными

Опубликовано: 26 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новый способ мытья головы ОМО-методом: даже при +37 °C волосы остаются свежими и ухоженными
фото legion-media
Рабочий подход, который помогает дольше сохранять волосы свежими

Лето ставит перед обладательницами любых волос непростую задачу: хочется, чтобы причёска выглядела опрятно, а жара и себум будто сговорились и ускоряют загрязнение прядей. Особенно непросто в регионах, где температура доходит до +37 °C.

В чём суть ОМО‑метода

ОМО‑метод меняет привычную последовательность ухода: сначала наносят кондиционер на концы, потом моют корни шампунем и только затем распределяют уход по длине.

Такой порядок не даёт средству оседать плёнкой у корней — а значит, к волосам меньше липнет пыль и не создаётся эффект «тяжёлой» головы.

Важный нюанс: вода должна быть тёплой (около 37–38 °C), горячая пересушивает кожу и провоцирует усиленную выработку жира.

Домашний пилинг для кожи головы

Простой и бюджетный вариант — солевой скраб-маска из двух ингредиентов: мелкой соли и воды. Смесь наносят на влажную кожу головы, мягко массируют 2–3 минуты, оставляют на 5 минут и смывают. Соль впитывает излишки себума и работает как мягкий пилинг, не оставляя запаха.

Практические советы по уходу в жару

  • использовать ОМО‑метод: сначала кондиционер на концы, затем шампунь только на корни, в финале — уход по длине;
  • держать температуру воды в районе 37–38 °C, чтобы не стимулировать сальные железы;
  • раз в неделю применять мягкий пилинг (например, солевой) для глубокого очищения кожи головы;
  • ежедневно делать 5‑минутный массаж подушечками пальцев или мягкой щёткой — это улучшает кровообращение и продлевает свежесть.

Личный опыт автора

Пару недель я тестировала ОМО‑метод и солевой пилинг — и наконец перестала прятать волосы в хвост уже на второй день. Корни дольше оставались чистыми, а длина выглядела аккуратно даже под палящим солнцем. Теперь эти приёмы стали моей базовой рутиной: просто, доступно и действительно работает.

Ранее «Городовой» рассказывал о бытовых лайфхаках для продвинутых хозяек.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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