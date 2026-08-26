Из розетки – не выдергиваем: 3 прибора, на которых нельзя экономить

Что нельзя выдергивать из розетк

Желание сэкономить электричество понятно. Многие отключают приборы от сети, считая это разумным. Но для некоторых устройств такое обесточивание становится фатальной ошибкой. Мнимая экономия оборачивается дорогим ремонтом.

Что такое режим ожидания

Режим ожидания — это состояние техники, при котором внутренние процессы обслуживания продолжаются при минимальном потреблении энергии. Калибровка, поддержка узлов, синхронизация — все это требует постоянного питания. Отключение от розетки прерывает эти процессы и ведет к поломкам.

Какие приборы нельзя обесточивать

OLED-телевизоры. Требуют фоновой калибровки пикселей. Без нее появляется выгорание и неравномерность экрана.

Струйные принтеры. При каждом включении расходуют чернила на очистку головки. А без питания чернила засыхают в соплах.

Роутеры. Сбрасывают настройки умных устройств и теряют соединения, а восстанавливать их приходится каждый раз заново.

Реальные отзывы

Алексей Муратов из Красноярска: «Отключал OLED-телевизор на ночь. Через полгода выгорел логотип канала. Ремонт — половина цены нового»

Марина Крюкова из Воронежа: «Выключала принтер из розетки. Через месяц засохли чернила в головке. Замена дороже нового принтера».

Вывод

Режим ожидания потребляет копейки. Зато сохраняет работоспособность дорогой техники. Оставляйте приборы подключенными, выключайте их штатными кнопками — и они прослужат вам долго без сбоев и лишних трат.

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