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Морожу зеленые яйца на зиму - нужен лоток и зелень: прыгаю до потолка от такой находки

Опубликовано: 26 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Морожу зеленые яйца на зиму - нужен лоток и зелень: прыгаю до потолка от такой находки
Морожу зеленые яйца на зиму - нужен лоток и зелень: прыгаю до потолка от такой находки
Городовой ру
Как приготовить зеленое масло на зиму

Когда зелень уже некуда складывать, стоит задуматься о ее правильном хранении для зимнего времени. Есть способ сохранить летний вкус почти без потери запаха. Сделайте порционные кусочки зелёного масла — и зимой они будут под рукой, рекомендует UssurMedia.

Что такое зелёное масло и зачем его замораживать

Зелёное масло — это сливочное масло, смешанное с мелко рубленой свежей зеленью и специями. В замороженном виде оно сохраняет аромат до нескольких месяцев.

Как приготовить: пошаговый рецепт

Возьмите 200 г сливочного масла и 30–50 г свежей зелени (укроп, петрушка, зелёный лук — по вкусу). Добавьте соль, а при желании — чеснок, перец или лимонную цедру.

Следуйте простым правилам:

  • Зелень после мытья обязательно хорошо высушите — лишняя вода ухудшит вкус;
  • Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким;
  • Мелко нарежьте зелень и смешайте с маслом и специями до однородности;
  • Сформируйте массу и отправьте в морозилку.
  • Главный секрет — в порционной подаче.

Зачем нужен лоток от яиц

Обычный пластиковый лоток помогает создать аккуратные одинаковые кусочки масла. Но класть продукт прямо в использованную упаковку нельзя. Застелите каждую ячейку пищевой плёнкой, оставив края свободными. Выложите зелёное масло, закройте плёнкой и отправьте в морозилку. После замерзания достаньте порции и переложите в контейнер или пакет. Лоток больше не понадобится.

Куда добавить зелёное масло

Горячий картофель, пюре, каши, макароны, мясо, рыба, гренки — подойдёт почти всё. Кусочек масла растает от тепла и преобразит обычное блюдо за секунды.

Ранее "Городовой" рассказывал, как правильно варить свеклу.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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