Морожу зеленые яйца на зиму - нужен лоток и зелень: прыгаю до потолка от такой находки

Когда зелень уже некуда складывать, стоит задуматься о ее правильном хранении для зимнего времени. Есть способ сохранить летний вкус почти без потери запаха. Сделайте порционные кусочки зелёного масла — и зимой они будут под рукой, рекомендует UssurMedia.
Что такое зелёное масло и зачем его замораживать
Зелёное масло — это сливочное масло, смешанное с мелко рубленой свежей зеленью и специями. В замороженном виде оно сохраняет аромат до нескольких месяцев.
Как приготовить: пошаговый рецепт
Возьмите 200 г сливочного масла и 30–50 г свежей зелени (укроп, петрушка, зелёный лук — по вкусу). Добавьте соль, а при желании — чеснок, перец или лимонную цедру.
Следуйте простым правилам:
- Зелень после мытья обязательно хорошо высушите — лишняя вода ухудшит вкус;
- Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким;
- Мелко нарежьте зелень и смешайте с маслом и специями до однородности;
- Сформируйте массу и отправьте в морозилку.
- Главный секрет — в порционной подаче.
Зачем нужен лоток от яиц
Обычный пластиковый лоток помогает создать аккуратные одинаковые кусочки масла. Но класть продукт прямо в использованную упаковку нельзя. Застелите каждую ячейку пищевой плёнкой, оставив края свободными. Выложите зелёное масло, закройте плёнкой и отправьте в морозилку. После замерзания достаньте порции и переложите в контейнер или пакет. Лоток больше не понадобится.
Куда добавить зелёное масло
Горячий картофель, пюре, каши, макароны, мясо, рыба, гренки — подойдёт почти всё. Кусочек масла растает от тепла и преобразит обычное блюдо за секунды.
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