Заливаю этот бюджетный состав — и выгребную яму не откачиваю годами

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Над гнилыми помидорами не плачу – бросаю их в выгребную яму: размножаю бактерии для очистки дна без откачки

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Плюхаю в яму эту кашу – проблема с откачкой и вонью решена на весь год: идеальная среда для бактерий

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Килограмм на 10 кубов ямы – и септик не нуждается в откачке: нечистоты как в бездну канут

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Владельцам септиков весной – обязательно: 4 простых трюка – и выгребная яма не переполнится даже в половодье

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Слово «Ям» — это не яма: шокирующее происхождение названий станций, о которых молчат в электричке

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