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Заливаю этот бюджетный состав — и выгребную яму не откачиваю годами

Опубликовано: 26 августа 2026 03:04
 Проверено редакцией
Заливаю этот бюджетный состав — и выгребную яму не откачиваю годами
Заливаю этот бюджетный состав — и выгребную яму не откачиваю годами
Городовой ру
Сэкономить на обслуживании септика поможет размножение бактерий из овсянки и сахара — простой метод за 48 часов без лишних затрат.

Владельцы частных домов и дач без центральной канализации хорошо знают, что выгребная яма требует постоянного внимания. Регулярная откачка стоит денег, а запах может испортить отдых. Биопрепараты с активными бактериями решают проблему, но их цена заставляет искать альтернативы.

Оказывается, купить можно всего одну упаковку, а затем использовать её как закваску для самостоятельного размножения микроорганизмов. Для питательной среды нужны лишь овсяные хлопья, сахар и немного терпения, пишет ИА IrkutskMedia.

Почему бактерии эффективны, а покупные средства дороги

Эффективность биопрепарата напрямую зависит от разнообразия бактерий в нём: одни разлагают жиры, другие — клетчатку, третьи — белки и мочевину, плюс штаммы, подавляющие запах. Разнообразный состав даёт лучший результат, но постоянное использование обходится дорого, особенно в домах с большим расходом воды.

Как приготовить питательный раствор дома

Метод строится на создании питательной среды для бактерий:

  1. В литр тёплой воды добавляют 2 столовые ложки овсяных хлопьев (или сухого картофельного пюре) и 1 ложку сахара.
  2. Смесь кипятят 15 минут, остужают, вводят чайную ложку бактериального препарата.
  3. Ёмкость плотно закрывают — бактерии для септиков анаэробные, кислород им не нужен.
  4. Ставят в тепло (25–28 C) на двое суток: за это время концентрация микроорганизмов вырастает в десятки раз.
  5. Готовый концентрат разводят ведром воды и выливают в септик. Всё просто и работает.

Личный опыт автора

Когда я попробовала этот метод, я сомневалась, что обычные овсяные хлопья могут дать результат. Но через два дня раствор забродил, а через неделю после заливки в яму запах исчез, и вода стала уходить быстрее. Заготавливаю бактерии раз в два месяца и экономлю на покупных средствах. Главное — строго соблюдать температуру и плотно закрывать ёмкость.

Вывод

Самостоятельное размножение бактерий для септиков — простой и дешёвый способ поддерживать систему в рабочем состоянии. Овсяные хлопья, сахар и 48 часов ожидания дают концентрат, который эффективно перерабатывает органику и устраняет запахи. Метод экономит бюджет и не уступает профессиональным препаратам.

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Автор:
Евгения Сухова
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