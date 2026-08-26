Молоком гренки не заливаю – добавляю 2 ложки сметаны: хрустящая корочка, нежнятина внутри

Автор «Городового» Алина Владимирова разработала собственный рецепт приготовления гренок, который сравнится разве что с ресторанным блюдом.
Как приготовить: пошаговые правила
Возьмите вчерашний батон — он плотнее свежего, не разваливается при обмакивании. Для 12 небольших гренок подготовьте:
- 6 ломтиков батона (толщиной около 1 см);
- 2 куриных яйца;
- 2 ст. ложки густой сметаны (от 20% жирности);
- 3 ст. ложки воды комнатной температуры;
- щепотка соли (и сахар по желанию для сладкого варианта).
Сначала смешайте сметану с водой до однородной консистенции. Затем добавьте яйца и соль, взбейте все вилкой до легкой пены.
Каждый кусочек батона окуните в смесь с двух сторон буквально на 1–2 секунды — не держите дольше.
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте гренки до золотистого цвета с обеих сторон. Чтобы середина прогрелась равномерно, накройте сковороду крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара.
Отзывы тех, кто попробовал
«Всегда думал, что гренки должны быть сочными, пока не попробовал этот способ. Сметана реально спасает — внутри хлеб мягкий, но не сырой. Теперь только так и жарю, даже детям нравится», - делится Михаил из Казани.
«Раньше вечно мучилась с мокрыми гренками, пробовала разные батоны — бесполезно. Увидела совет про сметану, рискнула. Результат превзошел ожидания: хрусткая корочка и нежная серединка. Муж теперь просит делать каждое утро», - рассказала Ольга из Екатеринбурга.
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