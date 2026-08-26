Молоком гренки не заливаю – добавляю 2 ложки сметаны: хрустящая корочка, нежнятина внутри

Молоком гренки не заливаю – добавляю 2 ложки сметаны: хрустящая корочка, нежнятина внутри Городовой ру

Гренки – чуть ли не самый любимый завтрак россиян, после яичницы. Однако часто бывает, что вместо аппетитной корочки получается размазня.