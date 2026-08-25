Какие досадные ошибки допускают в путешествиях даже опытные туристы: никто от этого не застрахован

Даже опытные туристы не застрахованы от ошибок в поездках, так как в этот момент мысли заняты совершенно другим. Какие проблемы возникают чаще всего?

Слишком насыщенная программа

Находятся туристы, которые делают путешествие настолько насыщенным событиями, что времени на отдых совершенно не остается. В такие моменты отпуск превращается в гонку, ведь нужно успеть в музей, на экскурсию и другие места.

Как избежать проблемы: не перенасыщать отпуск событиями. Иногда незапланированная прогулка принесет больше впечатлений, чем заранее спланированная экскурсия.

Короткая стыковка между рейсами

Если предстоит несколько перелетов, то чаще всего пассажиры выбирают те рейсы, которые имеют небольшую стыковку. Это сильно выматывает из-за боязни пропустить посадку, не успеть на самолет. Если один рейс будет задержан, то все планы будут разрушены.

Как избежать проблемы: важно выбирать те рейсы, между которыми есть разница хотя бы в несколько часов. Это позволит точно успеть и не пропустить свой рейс.

Большой багаж

Практически каждый путешественник берет с собой много вещей, при этом часть из них будет оставаться нетронутой. За дополнительный вес багажа придется платить, так же важно учитывать, что тяжелые сумки могут вас выматывать, подвергать здоровье опасности.

“Что делать: собирать чемодан по списку, а не «на всякий случай». Хороший приём — собрать всё, что кажется нужным, а потом убрать из кучи треть. Еще очень удобно использовать вакуумные пакеты. Только выбирайте такие, которые можно "сдуть" без пылесоса или специального насоса. Потому что искать эти приспособления в отпуске когда надо собираться домой не очень комфортно”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.

Личный опыт

Раньше я всегда брала много вещей с собой, из-за чего чемодан приходилось едва тащить. После проведенного анализа выяснилось, что 50% вещей не используются. Теперь стараюсь путешествовать налегке.

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