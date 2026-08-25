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Умные хозяйки смешивают зубную пасту с уксусом и проблем не знают — вот для чего это нужно

Опубликовано: 25 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
Умные хозяйки смешивают зубную пасту с уксусом и проблем не знают — вот для чего это нужно
Умные хозяйки смешивают зубную пасту с уксусом и проблем не знают — вот для чего это нужно
Городовой ру
Зубная паста и уксус — бюджетное средство для чистки сантехники и плитки. Удаляет налёт, жир и ржавчину за 15 минут.

В поисках эффективных чистящих средств мы часто переплачиваем за яркие упаковки, не подозревая, что мощные очистители уже есть у нас на полке в ванной и на кухне. Одна из таких неожиданных комбинаций — обычная зубная паста и столовый уксус. Вместе они образуют состав, который справляется с известковым налётом, жирными отложениями и ржавчиной не хуже дорогой профессиональной химии.

Этот простой рецепт заслуживает внимания каждой хозяйки, которая ценит своё время и бюджет, пишет ИА .

Почему смесь работает и как её применять

Секрет эффективности кроется в синергии компонентов. Уксусная кислота размягчает минеральные отложения и органические загрязнения, а зубная паста действует как мягкий абразив, механически удаляя грязь без царапин. Для усиления очищающего эффекта добавляют поваренную соль — она создаёт дополнительное трение и помогает справляться с застарелыми пятнами.

Рецепт прост: смешайте 150 мл уксуса (9%) с 0,5 столовой ложки белой зубной пасты (без гелевых вкраплений) и 2 столовыми ложками соли. Всё тщательно перемешайте до однородной пасты. Средство удобно хранить в бутылке с распылителем или в закрытой банке.

Как применить:

  • Для чистки раковин, смесителей и душевых кабин нанесите состав на влажную губку, обработайте поверхность и оставьте на 10–15 минут.
  • При сильном известковом налёте увеличьте время до часа, предварительно накрыв обработанные участки влажной тканью, чтобы состав не высыхал.
  • Для унитаза средство оставляют на 30 минут, затем проходятся щёткой и смывают.
  • Вертикальные поверхности удобно очищать с помощью бумажных полотенец, пропитанных раствором — их прикладывают к проблемным зонам и фиксируют на нужное время.

После любой обработки тщательно промойте поверхности водой и вытрите насухо.

Важно: состав не рекомендуется использовать на алюминии, мраморе и некоторых видах искусственного камня — кислота может повредить покрытие. Перед массовым применением протестируйте средство на незаметном участке.

Личный опыт автора

Когда я переехала в квартиру со старой ванной, покрытой жёлтым налётом и ржавыми подтёками, я перепробовала несколько магазинных гелей — результат был временным. По совету подруги я попробовала смесь уксуса с зубной пастой и солью. После первого же применения краны засияли, а эмаль стала белоснежной.

Вывод

Обычные ингредиенты — уксус, зубная паста и соль — создают мощное чистящее средство, которое эффективно борется с известковым налётом, жиром и ржавчиной. Простой рецепт, доступность компонентов и универсальность применения делают его отличной альтернативой дорогим химическим препаратам.

Ранее мы рассказывали, как отмыть ванну до идеальной белизны.

Автор:
Евгения Сухова
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