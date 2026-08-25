Почему робость не красит человека: мудрый Хайям дал ответ на этот вопрос – актуально и спустя 1000 лет

Мудрые цитаты Омара Хайяма

Мудрец Омар Хайям жил более 1000 лет назад. Он сделал ряд важных открытий в области математики и астрономии. Однако сегодня многие знают его именно как великого поэта и философа.

Чем же рубаи мудреца так цепляют современного читателя? Все дело в том, что он писал о вечных ценностях, опережая время. Убедиться в этом можно, перечитав четверостишие:

Отважней восходи в надмирные пласты Доступной не для всех духовной чистоты. Вон — жертвы робости: вцепившись в горстку праха, Запорошив глаза, лишились высоты.

Удивительно, но эта точка зрения, пришла к нам из глубины веков. А ведь во времена Омара Хайяма человеку следовало покорно плыть по течению и и подчиняться своей конфессии.

Зато слова мудреца как никогда актуальны сегодня. И действительно, робкий человек не сможет достигнуть в жизни больших высот.

Безусловно, проблема страха намного шире. Поддавшись ему, человек не сможет добиться благосостояния и карьерных высот.

Робость и страх также враги семейного счастья. Нужно помнить об этом каждый день и бороться с излишней скромность. Ведь, как известно, робость украшает только тех людей, у которых нет других достоинств.

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