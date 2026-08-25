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Петербуржцы оценят цветочные траты к 1 сентября: сколько стоят розы и гвоздики из Китая

Опубликовано: 25 августа 2026 19:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербуржцы оценят цветочные траты к 1 сентября: сколько стоят розы и гвоздики из Китая
фото legion-media
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До начала учебного года рукой подать, и родители в Петербурге всё чаще заглядывают в цветочные магазины. Цены на букеты неприятно удивляют: средний чек уже подбирается к 3300 рублям — почти как в целом по России.

При этом рост стоимости за год составил 6%, а резкого подорожания перед праздником эксперты не ждут.

Что происходит с ценами

Цветочная индустрия держится в основном на импорте: до 75% рынка — зарубежные поставки. При этом всё больше цветов везут из Китая: гвоздики, хризантемы, розы.

Популярными у петербуржцев остаются композиции из роз, диантусов и хризантем — именно они и формируют средний чек в районе 3250–3300 рублей.

Цены на школьные букеты в Петербурге ощутимо выросли, но разумный подход помогает уложиться в комфортный бюджет. Главное — не гнаться за масштабом, а делать ставку на стиль и сезонность.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге увеличился интерес к репетиторам и занятиям в языковых школах.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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