Петербуржцы оценят цветочные траты к 1 сентября: сколько стоят розы и гвоздики из Китая

До начала учебного года рукой подать, и родители в Петербурге всё чаще заглядывают в цветочные магазины. Цены на букеты неприятно удивляют: средний чек уже подбирается к 3300 рублям — почти как в целом по России.
При этом рост стоимости за год составил 6%, а резкого подорожания перед праздником эксперты не ждут.
Что происходит с ценами
Цветочная индустрия держится в основном на импорте: до 75% рынка — зарубежные поставки. При этом всё больше цветов везут из Китая: гвоздики, хризантемы, розы.
Популярными у петербуржцев остаются композиции из роз, диантусов и хризантем — именно они и формируют средний чек в районе 3250–3300 рублей.
Цены на школьные букеты в Петербурге ощутимо выросли, но разумный подход помогает уложиться в комфортный бюджет. Главное — не гнаться за масштабом, а делать ставку на стиль и сезонность.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге увеличился интерес к репетиторам и занятиям в языковых школах.