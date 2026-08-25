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В Петербурге увеличился интерес к репетиторам и занятиям в языковых школах

Опубликовано: 25 августа 2026 12:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге увеличился интерес к репетиторам и занятиям в языковых школах
фото legion-media
Как меняется рынок языкового образования в Петербурге

Школьная программа по иностранным языкам становится скромнее, а запросы родителей — серьёзнее. В новом учебном году нагрузка в 5–7‑х классах ощутимо снизится, и это уже отражается на рынке образовательных услуг.

Что поменялось в школах

В 5–7‑х классах часы по иностранному языку сокращают с 510 до 408 в год — теперь это всего два урока в неделю. Для 8–9‑х классов нагрузка остаётся прежней: три часа еженедельно. Такое изменение многие воспринимают как сигнал: рассчитывать только на школу не стоит, если хочется реального владения языком.

Спрос на дополнительные занятия растёт

Родители всё чаще видят в дополнительных курсах не просто опцию, а необходимость. По оценкам экспертов, интерес к занятиям вырос на 15–20 %. Особенно заметен всплеск интереса к английскому, но набирают популярность и другие языки: китайский, корейский, немецкий.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге закрываются многие кафе.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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