Россияне будут отдыхать почти пять месяцев в 2027 году: решение утверждено в производственном календаре

В 2027 году отдыхать предстоит немало: при пятидневке на выходные и праздники выпадает почти треть года. Но если грамотно подойти к планированию, нерабочие дни можно превратить в полноценные мини‑отпуска.
Самые длинные выходные в 2027 году
- Новогодние каникулы — ориентировочно с конца декабря до 10 января: самый продолжительный блок отдыха.
- 23 Февраля и 8 Марта — по три выходных подряд, удобный повод для короткой поездки или перезагрузки.
- Майские и День России — несколько уик‑эндов, которые легко превратить в четырёхдневные паузы, если добавить один‑два дня отпуска.
- День народного единства в ноябре — ещё один шанс собрать длинный отдых без траты отпускных дней впустую.
Как увеличить отпуск за счёт праздничных дней
Важно помнить: официальные праздники, попавшие в отпуск, не засчитываются в его продолжительность. Это легальный способ растянуть отдых: если взять отпуск вплотную к праздничному блоку, фактически свободных дней будет больше.
При этом не стоит «съедать» отпуск на обычные субботы и воскресенья — выгоднее пристыковывать его к рабочим дням рядом с праздниками, отмечает источник.
Вывод
В 2027 году у россиян около 118 выходных и праздничных дней — это почти треть года. С учётом отпуска реальный период отдыха приближается к пяти месяцам. Грамотное планирование дат помогает заметно удлинить каникулы и использовать время эффективнее.
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