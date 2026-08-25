Ушлые дачники больше не мостят садовые дорожки: скупают на Ozon хитовую резиновую ленту — укладывается за минуту, не скользит и служит вечность

Вместо традиционных материалов, таких как бетон, плитка и доски, на дачных участках всё более активно применяется рулонное резиновое покрытие. Одним из востребованных решений является Alegria Outdoor отечественного производства. Полотно длиной 5 м, шириной 60 см и толщиной 5 мм имеет массу 14 кг. Оно эффективно используется для обустройства дорожек между грядками, в теплицах, рядом с мастерскими, вдоль фасадов зданий или поверх существующего асфальтового покрытия.
На момент проведения анализа стоимость рулона данного размера составляла ориентировочно 4400–5000 рублей. Следует отметить, что цена на платформе Ozon может варьироваться в зависимости от региона и индивидуальных скидок. Продукт имеет около 5000 отзывов со средней оценкой 5,0.
Преимущества резинового покрытия перед бетоном
Для монтажа не требуется подготовка раствора, установка опалубки и ожидание набора прочности бетона. Полотно достаточно развернуть на предварительно выровненном грунте или существующем твёрдом основании. При необходимости его можно легко переместить на другую локацию или свернуть для хранения.
Эластичность резинового покрытия обеспечивает комфорт при ходьбе, предотвращая образование жестких участков с острыми краями. Гибкая структура полотна устойчива к незначительным деформациям грунта, в отличие от бетона, который подвержен растрескиванию. По отзывам пользователей, поверхность эффективно отводит дождевую воду, а плотность покрытия препятствует прорастанию сорных растений.
Особенности использования
Тем не менее, не рекомендуется укладывать рулонное покрытие непосредственно на неровные поверхности, включающие ямы, камни или высокую траву. Необходимо предварительно выровнять основание, удалить сорняки и уплотнить грунт. Следует отметить, что данное покрытие не является полноценной заменой капитальным твердым покрытиям, предназначенным для автомобилей или участков с большими нагрузками.
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