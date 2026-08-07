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Документы подали более 23 тысяч абитуриентов.
В Ленобласти и Северной столице в июле интерес к товарам для школы вырос почти в два раза, чем годом ранее.
До школы осталось совсем немного времени.
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