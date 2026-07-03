СПбГУ разработает новый курс русского языка для всех вузов к 2027 году

К 2027/28 учебному году планируют ввести обязательный курс «Русский язык как государственный» — он придёт на смену привычной дисциплине «Русский язык и культура речи».
Эксперты считают, что это поможет уйти от простого повторения школьной программы и сделать предмет полезнее для студентов любых специальностей.
В чем суть обновления
Новый курс разрабатывает рабочая группа под руководством директора НИИ проблем государственного языка СПбГУ Сергея Белова — к работе подключились сразу несколько вузов.
Главная цель — не заново учить правила, а показать, как грамотно пользоваться языком в профессиональной среде: составлять документы, вести деловую переписку, выступать с докладами.
Сейчас проект концепции дорабатывают с учётом мнений экспертов, а учебно‑методический комплекс хотят разослать по университетам уже в 2027 году.
Что стоит учесть студентам и абитуриентам
- Следите за обновлениями на сайтах вузов: расписание и учебные планы начнут менять ближе к 2027 году.
- Не рассчитывайте, что предмет станет «формальностью»: курс делают прикладным, упор сделают на практику.
- Если планируете поступать в ближайшие годы, имейте в виду, что программа может меняться — лучше заранее смотреть актуальные требования.
Дополнительные изменения в филологическом образовании
Параллельно обсуждают и другие реформы: в начале июня прозвучало предложение разделить филологические факультеты, чтобы русская словесность не шла «в одном пакете» с зарубежной филологией.
В министерстве подчёркивают, что вузы сохраняют автономию: запустить новый курс можно будет в любое время в течение учебного года.
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