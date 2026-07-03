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СПбГУ разработает новый курс русского языка для всех вузов к 2027 году

Опубликовано: 3 июля 2026 12:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
СПбГУ разработает новый курс русского языка для всех вузов к 2027 году
фото legion-media
В российских университетах готовят серьезные перемены в изучении родного языка

К 2027/28 учебному году планируют ввести обязательный курс «Русский язык как государственный» — он придёт на смену привычной дисциплине «Русский язык и культура речи».

Эксперты считают, что это поможет уйти от простого повторения школьной программы и сделать предмет полезнее для студентов любых специальностей.

В чем суть обновления

Новый курс разрабатывает рабочая группа под руководством директора НИИ проблем государственного языка СПбГУ Сергея Белова — к работе подключились сразу несколько вузов.

Главная цель — не заново учить правила, а показать, как грамотно пользоваться языком в профессиональной среде: составлять документы, вести деловую переписку, выступать с докладами.

Сейчас проект концепции дорабатывают с учётом мнений экспертов, а учебно‑методический комплекс хотят разослать по университетам уже в 2027 году.

Что стоит учесть студентам и абитуриентам

  • Следите за обновлениями на сайтах вузов: расписание и учебные планы начнут менять ближе к 2027 году.
  • Не рассчитывайте, что предмет станет «формальностью»: курс делают прикладным, упор сделают на практику.
  • Если планируете поступать в ближайшие годы, имейте в виду, что программа может меняться — лучше заранее смотреть актуальные требования.

Дополнительные изменения в филологическом образовании

Параллельно обсуждают и другие реформы: в начале июня прозвучало предложение разделить филологические факультеты, чтобы русская словесность не шла «в одном пакете» с зарубежной филологией.

В министерстве подчёркивают, что вузы сохраняют автономию: запустить новый курс можно будет в любое время в течение учебного года.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда пойти 3–5 июля в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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