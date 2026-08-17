Городовой / Новости Петербурга / Танцпол за 25 тысяч и билеты по цене подержанного авто: Петербург готовится к приезду Канье Уэста
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Бычье сердце» – в далеком прошлом: в сезоне 2026 в полном восторге от этого экзота – необычный цвет и медовый вкус Новости Петербурга
«570 человек на «Лингвистике» и штурм Политеха: как Петербург переживает абитуриентский рекорд Новости Петербурга
Лучше Сочи и Крыма: российский курорт с чистыми пляжами и лазурной водой - здесь мало туристов Полезное
История Фонтанки: почему главную реку Петербурга раньше называли Безымянной и при чем тут трубы Летнего сада Новости Петербурга
Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Танцпол за 25 тысяч и билеты по цене подержанного авто: Петербург готовится к приезду Канье Уэста

Опубликовано: 17 августа 2026 16:32
 Проверено редакцией
Танцпол за 25 тысяч и билеты по цене подержанного авто: Петербург готовится к приезду Канье Уэста
Танцпол за 25 тысяч и билеты по цене подержанного авто: Петербург готовится к приезду Канье Уэста
Global Look Press / Javier Rojas / Keystone Press Agency
Цены на билеты стартуют с отметки в 9 тысяч рублей.

Слухи, которые ходили весь год, наконец-то подтвердились. Американский рэпер Канье Уэст действительно приедет в Россию.

Он даст сразу два концерта в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердили РИА Новостям в агентстве Say Agency.

Где и когда пройдёт шоу?

Запоминайте даты: 10 и 11 октября 2026 года. Площадкой выбрали гигантскую «Газпром Арену».

Выбор места идеален для осени. У стадиона есть раздвижная крыша и система обогрева. Так что питерская дождливая погода фанатам точно не помешает.

Сколько стоят билеты?

Цены на шоу кусаются, но выбор большой. Самые дешёвые места на дальних трибунах стоят 9 тысяч рублей. Варианты получше обойдутся в сумму от 12 до 27 тысяч.

Если хотите сидеть ближе к сцене, готовьте от 30 до 50 тысяч рублей. Потусоваться на танцполе стоит 25 тысяч. А самые дорогие места — в VIP-ложе. За них придется выложить 160 тысяч рублей.

Слухи, Визит в Москву и настоящие анонсы

Разговоры о приезде артиста шли давно. Летом 2024 года Канье уже прилетал в Россию. Правда, не с концертом, а на день рождения своего друга — дизайнера Гоши Рубчинского.

Тогда рэпер гулял по Москве, а фанаты дежурили под окнами его отеля.

После этого сети заполнили слухи о масштабном шоу в московских «Лужниках». Но организаторы долго не могли договориться о датах. В итоге главной площадкой для визита звезды станет Петербург.

Ранее «Городовой» рассказывал, что раскрыты детали нового курорта в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью