Танцпол за 25 тысяч и билеты по цене подержанного авто: Петербург готовится к приезду Канье Уэста

Слухи, которые ходили весь год, наконец-то подтвердились. Американский рэпер Канье Уэст действительно приедет в Россию.
Он даст сразу два концерта в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердили РИА Новостям в агентстве Say Agency.
Где и когда пройдёт шоу?
Запоминайте даты: 10 и 11 октября 2026 года. Площадкой выбрали гигантскую «Газпром Арену».
Выбор места идеален для осени. У стадиона есть раздвижная крыша и система обогрева. Так что питерская дождливая погода фанатам точно не помешает.
Сколько стоят билеты?
Цены на шоу кусаются, но выбор большой. Самые дешёвые места на дальних трибунах стоят 9 тысяч рублей. Варианты получше обойдутся в сумму от 12 до 27 тысяч.
Если хотите сидеть ближе к сцене, готовьте от 30 до 50 тысяч рублей. Потусоваться на танцполе стоит 25 тысяч. А самые дорогие места — в VIP-ложе. За них придется выложить 160 тысяч рублей.
Слухи, Визит в Москву и настоящие анонсы
Разговоры о приезде артиста шли давно. Летом 2024 года Канье уже прилетал в Россию. Правда, не с концертом, а на день рождения своего друга — дизайнера Гоши Рубчинского.
Тогда рэпер гулял по Москве, а фанаты дежурили под окнами его отеля.
После этого сети заполнили слухи о масштабном шоу в московских «Лужниках». Но организаторы долго не могли договориться о датах. В итоге главной площадкой для визита звезды станет Петербург.
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