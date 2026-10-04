Платье в пол больше не нужно: в чем пойти в театр, чтобы выглядеть уместно

Раньше поход в театр был целым событием. Женщины доставали вечерние платья, а мужчины натягивали строгого кроя смокинги. Сегодня все намного проще.
Никто не выставит вас за дверь, если вы придете без галстука. Но все же театр — это не прогулка в парке.
Стилист, автор канала "Яркое одевательство" Кристина Коалова рассказала "Городовому", как найти баланс между стилем и комфортом.
Есть ли сейчас строгий дресс-код?
Короткий ответ — нет. Единых жестких правил больше не существует. Для большинства спектаклей отлично подойдет стиль smart casual (элегантный повседневный).
Однако место имеет значение:
- Большие классические театры (оперетта, балет, опера): здесь атмосфера более торжественная. На премьеру действительно стоит одеться понаряднее.
- Маленькие независимые сцены и экспериментальные театры: тут стиль гостей максимально свободный.
Что надеть женщине
Вам не нужно пышное платье в пол. Главное — выдержанность и аккуратность.
"Для женщин подойдут платье миди, юбка или классические брюки с рубашкой, блузкой с жакетом или трикотажным верхом.
Из обуви: лоферы, балетки, батильоны, туфли или сапоги без массивной спортивной подошвы", - говорит эксперт.
Полезный совет: зимой лучше брать с собой сменную обувь. Сидеть три часа в тяжелых зимних сапогах жарко и неудобно. К тому же легкие туфли сразу сделают ваш образ законченным.
Что надеть мужчине
Мужчинам собраться в театр проще всего.
- Одежда: строгие брюки или темные джинсы без дыр и потертостей. К ним отлично подойдет рубашка, рубашка-поло, тонкий джемпер или повседневный пиджак.
- Обувь: туфли, лоферы или чистые аккуратные ботинки.
Полный костюм с галстуком нужен только для особых случаев. В остальное время достаточно просто выглядеть опрятно.
Что точно стоит оставить дома
Есть вещи, которые в зале будут выглядеть чужеродно:
- Спортивные костюмы, худи с капюшонами и шорты.
- Сланцы, пляжные тапочки и массивные кроссовки.
- Слишком открытая или вызывающая одежда.
- Огромные рюкзаки и пышные шляпы.
Если вы идете после работы и снять худи негде — не паникуйте. В зал вас пропустят. Но если есть выбор, лучше одеться чуть более официально.
"Театр уже давно не требует от зрителей обязательного костюма и галстука. Но всё-таки, на мой взгляд, одежда тоже участвует в атмосфере вечера.
Поэтому, если есть возможность, лучше выбрать комплект немного формальнее повседневного", - отмечает стилист.
Уважение к соседям по залу
Комфорт в театре зависит не только от одежды, но и от простых правил вежливости:
- Гардероб: куртки, пальто, зонты и большие сумки всегда сдают на входе.
- Парфюм: используйте духи по минимуму. Сильный запах в закрытом зале может вызвать у кого-то головную боль.
- Прическа: не делайте слишком высокие прически и не надевайте объемные головные уборы. Подумайте о тех, кто сидит за вами.
Выбирайте опрятные и удобные вещи, в которых вы чувствуете себя красиво и свободно.
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