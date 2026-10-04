Платье в пол больше не нужно: в чем пойти в театр, чтобы выглядеть уместно

Одежда в театре — это часть общей магии. Она помогает настроиться на нужный лад и выражает уважение к актерам.

Раньше поход в театр был целым событием. Женщины доставали вечерние платья, а мужчины натягивали строгого кроя смокинги. Сегодня все намного проще.

Никто не выставит вас за дверь, если вы придете без галстука. Но все же театр — это не прогулка в парке.

Стилист, автор канала "Яркое одевательство" Кристина Коалова рассказала "Городовому", как найти баланс между стилем и комфортом.

Есть ли сейчас строгий дресс-код?

Короткий ответ — нет. Единых жестких правил больше не существует. Для большинства спектаклей отлично подойдет стиль smart casual (элегантный повседневный).

Однако место имеет значение:

Большие классические театры (оперетта, балет, опера): здесь атмосфера более торжественная. На премьеру действительно стоит одеться понаряднее.

здесь атмосфера более торжественная. На премьеру действительно стоит одеться понаряднее. Маленькие независимые сцены и экспериментальные театры: тут стиль гостей максимально свободный.

Что надеть женщине

Вам не нужно пышное платье в пол. Главное — выдержанность и аккуратность.

"Для женщин подойдут платье миди, юбка или классические брюки с рубашкой, блузкой с жакетом или трикотажным верхом. Из обуви: лоферы, балетки, батильоны, туфли или сапоги без массивной спортивной подошвы", - говорит эксперт.

Полезный совет: зимой лучше брать с собой сменную обувь. Сидеть три часа в тяжелых зимних сапогах жарко и неудобно. К тому же легкие туфли сразу сделают ваш образ законченным.

Что надеть мужчине

Мужчинам собраться в театр проще всего.

Одежда: строгие брюки или темные джинсы без дыр и потертостей. К ним отлично подойдет рубашка, рубашка-поло, тонкий джемпер или повседневный пиджак.

строгие брюки или темные джинсы без дыр и потертостей. К ним отлично подойдет рубашка, рубашка-поло, тонкий джемпер или повседневный пиджак. Обувь: туфли, лоферы или чистые аккуратные ботинки.

Полный костюм с галстуком нужен только для особых случаев. В остальное время достаточно просто выглядеть опрятно.

Что точно стоит оставить дома

Есть вещи, которые в зале будут выглядеть чужеродно:

Спортивные костюмы, худи с капюшонами и шорты.

Сланцы, пляжные тапочки и массивные кроссовки.

Слишком открытая или вызывающая одежда.

Огромные рюкзаки и пышные шляпы.

Если вы идете после работы и снять худи негде — не паникуйте. В зал вас пропустят. Но если есть выбор, лучше одеться чуть более официально.

"Театр уже давно не требует от зрителей обязательного костюма и галстука. Но всё-таки, на мой взгляд, одежда тоже участвует в атмосфере вечера. Поэтому, если есть возможность, лучше выбрать комплект немного формальнее повседневного", - отмечает стилист.

Уважение к соседям по залу

Комфорт в театре зависит не только от одежды, но и от простых правил вежливости:

Гардероб: куртки, пальто, зонты и большие сумки всегда сдают на входе. Парфюм: используйте духи по минимуму. Сильный запах в закрытом зале может вызвать у кого-то головную боль. Прическа: не делайте слишком высокие прически и не надевайте объемные головные уборы. Подумайте о тех, кто сидит за вами.

Выбирайте опрятные и удобные вещи, в которых вы чувствуете себя красиво и свободно.

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