Градусник на высоту 1 метра и 5 дней холодов: главные нюансы старта отопительного сезона в Петербурге

Эксперт рассказал, что делать что делать, если батареи не теплеют.

Осень в Санкт-Петербурге официально вступила в права. С 30 сентября в городе запустили периодическое протапливание. Это значит, что котельные начали работать, а тепло постепенно поступает в дома.

Периодическое протапливание — это ещё не полный запуск?

Да, это переходный этап. Теплоснабжающие компании постепенно запускают систему. Сначала теплеют социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Затем черед доходит до жилых домов.

Полноценный отопительный сезон начнется позже. Для этого среднесуточная температура воздуха должна продержаться на отметке +8 °C или ниже ровно 5 дней подряд. После этого Смольный издаст финальное распоряжение.

Батареи ледяные: пошаговый план действий

Адвокат Татьяна Стоякина рассказала "Городовому", что делать, если в доме холодно, хотя отопительный сезон стартовал.

Шаг 1. Звоним в свою управляющую компанию (ЖЭК) По закону за тепло в доме отвечает именно УК. Номер аварийной службы есть на вашей квитанции ЖКХ или на доске объявлений в подъезде.

Оставьте заявку.

Назовите адрес и опишите проблему.

Обязательно запишите номер заявки, время звонка и фамилию диспетчера.

номер заявки, время звонка и фамилию диспетчера. Попросите прислать мастера для составления акта осмотра.

Шаг 2. Звоним на городские горячие линии

"Часто после визита специалиста удаётся устранить проблему. Например, спустить воздух из батареи или отрегулировать подачу тепла. Если же управляющая компания бездействует, то необходимо обращаться в городские службы, аварийные службы на горячие линии. Кроме того, у жилищного комитета есть горячая линия по районам Петербурга", - отмечает эксперт.

Шаг 3. Жалуемся в Жилинспекцию

Это главный контролер для всех ЖЭКов. Если управляющая компания бездействует, пишите заявление в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Проще всего сделать это через официальную интернет-приёмную. Приложите номера прошлых заявок. Инспекция быстро приведёт УК в чувство.

"Инспекция имеет право выдать предписание управляющей компании и заставить её устранить нарушения. Норма температуры, согласно санитарным нормам, в жилых помещениях должна быть не ниже +18°C, а в угловых комнатах — не ниже +20°C. Если батарея не даёт нужного тепла, услуга считается оказанной некачественно. И жилец вправе требовать перерасчёта платы за каждый час", - говорит адвокат.

Главное условие для возврата денег — тот самый акт осмотра, который должен составить сотрудник управляющей компании. Если мастер отказывается идти, составьте акт сами вместе с двумя соседями и старшим по подъезду.

Такой документ тоже имеет юридическую силу.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда включат батареи и как сделать перерасчет за холод в квартире.