Теплицы из поликарбоната — уже колхоз: теперь все внимание дачников на теплицах-хлебницах — крепче, надёжнее и практичнее

Какие теплицы стоит рассмотреть дачникам

Без теплицы сложно представить любой дачный участок. Чаще всего садоводы отдают предпочтение арочным вариантам, однако не всегда требуются сплошные закрытые грядки. Именно в такой ситуации поможет “хлебница”. Эта теплица получила название из-за сходства с привычной хлебницей на кухне. Рассмотрим преимущества такого парника.

Не нужно посещать теплицу

Благодаря откидной створке вы получаете доступ к растениям, из-за чего больше не придется посещать теплицу для полива. Такие теплицы являются компактными и даже не имеют дверей.

Простота проветривания

Закрытые теплицы быстро нагреваются, но при наличии откидной крышки ситуация полностью меняется. В любой момент можно устроить проветривание, что поможет избежать лишней влажности.

Конструкция не мешается

Большие теплицы закрывают часть участка, портят внешний вид территории, но “хлебница” решит такую проблему. Из-за небольшой высоты она будет смотреться красиво. При выборе конструкции важно обратить внимание на металл, количество элементов и их прочность, сообщает progorod33.ru.

Использование поликарбоната для “хлебницы”

Такие теплицы можно делать и из поликарбоната, ведь материал покрытия не играет важной роли. Перед зимой следует узнать снеговую нагрузку конструкции. Обычно производитель это указывает на сайте или упаковке.

В каких случаях “хлебница” подойдет

Низкая теплица станет спасением для маленьких участков, а также для садоводов, которые выращивают низкорослые культуры, зелень. Для привычных помидоров и огурцов она не подойдет.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова подарила такую теплицу родственникам. Она стала использоваться для низкорослых томатов, зелени. “Хлебница” оказалась очень удобной и практичной. На качестве теплицы экономить нельзя, поэтому лучше сразу подбирать нормальный вариант.

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