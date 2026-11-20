Почему звери не укладываются на зимовку

Погода в Ленинградской области будто отодвинула зиму: медведи всё ещё бродят по лесу, не торопясь устраиваться на спячку. Недавно фотоловушка в Кингисеппском районе поймала редкий кадр — медведицу с тремя упитанными медвежатами.

Почему медведи не уходят в спячку

Из‑за аномально тёплой осени бурые медведи в Ленобласти продолжают бодрствовать — устойчивой минусовой температуры и плотного снежного покрова пока нет, а именно они нужны хищникам для надёжной зимовки. Обычно первыми к отдыху готовятся самки с детёнышами, но в этом году даже они остаются активными.

По словам биолога Павла Глазкова, звери выглядят здоровыми, а у десятимесячных медвежат заметно округлились бока: за лето и осень малыши успели накопить нужный для спячки жир.

Сколько медведей в регионе и как они живут

По данным областного комитета по охране объектов животного мира, в Ленобласти обитает 3269 бурых медведей. Потомство у них появляется на свет прямо в берлоге, обычно в январе, пока медведица находится в зимнем сне.

Сейчас звери активно кормятся — мягкая погода позволяет им дольше добывать корм и лучше подготовиться к долгому периоду покоя.

Тёплая осень сдвинула привычные ритмы дикой природы, но для людей главное — не терять бдительности и помнить простые правила безопасности. Тогда прогулки по лесу останутся спокойными и приятными, а редкие кадры с дикими животными будут радовать только с безопасного расстояния.

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