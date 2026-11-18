Какие опасности таит старый мех

Натуральная шуба, купленная с рук, может выглядеть роскошно, но за привлекательным ворсом порой прячутся незаметные глазу угрозы. Пыль, аллергены, плесень и даже личинки насекомых — всё это способно превратить желанную вещь в источник дискомфорта.

Что копится в мехе и почему это небезопасно

Со временем в ворсе и подкладке накапливаются пыль, частицы кожи и аллергены — они могут раздражать кожу и провоцировать контактный дерматит. Особенно уязвимы люди с атопическим дерматитом: у них кожный барьер и так ослаблен, а трение меха и загрязнения легко вызывают обострение. Опасна и плесень: если шубу хранили в сыром помещении, её споры способны спровоцировать аллергию, в том числе проблемы с дыханием.

Насекомые и химия: невидимые угрозы

В старом мехе нередко заводятся моль и кожееды: личинки портят ворс, оставляя проплешины, а волоски личинок кожеедов могут вызывать зудящую сыпь.

Ещё один фактор риска — химические вещества: при выделке и окрашивании меха используют разные составы, а для защиты от насекомых изделие могли обрабатывать инсектицидами. Именно поэтому реакция может появиться даже без явных признаков «заражённости», рассказала РИАМО дерматолог медцентра ARclinic (Санкт-Петербург) Надежда Зорина.

Как снизить риски при покупке и ношении

внимательно осматривайте мех: ищите проплешины, личинки или сброшенные шкурки — это признаки вредителей;

проверяйте подкладку и швы: затхлый запах или зеленоватые пятна могут говорить о плесени;

не надевайте вещь сразу после покупки: лучше отдать шубу в профессиональную чистку, чтобы убрать пыль и возможные аллергены;

после первой примерки следите за реакцией кожи: при покраснении, зуде или высыпаниях прекратите контакт и проконсультируйтесь с дерматологом.

Покупка шубы с рук — всегда лотерея, но если знать, на что смотреть и как себя обезопасить, можно избежать неприятных сюрпризов и не рисковать здоровьем.

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