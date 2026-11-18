Сосновую хвою из леса тащу на дачу охапками: в ноябре укрываю клубнику — летом ягод хоть вёдрами собирай

Укрываем клубнику на зиму сосновой хвоей - переживет любые морозы

Ноябрь станет идеальным периодом для заботы о клубнике. Не нужно приобретать дорогие укрывные материалы, ведь достаточно воспользоваться обычной сосновой хвоей. Она защитит кусты от морозов в тех регионах, где зимы бывают холодными и малоснежными.

Благодаря хвойному опаду создается воздушная прослойка, которая защищает корневую систему и почки от вымерзания. В новом сезоне клубника сможет дать хороший урожай.

Почему для клубники отлично подойдет именно хвоя

Корневая система клубники расположена рядом с поверхностью грунта, из-за чего кусты всегда страдают от температурных перепадов и прочих сюрпризов. Иголки сосны можно сравнить с одеялом, которое прекрасно пропускает воздух, но не дает культуре замерзнуть.

Как укрывать клубнику в ноябре

Важно подобрать сухую хвою, которая не имеет признаков гнили. Работа проводится поэтапно.

Сначала с грядки следует убрать сорняки, листья и прочие растительные остатки. После этого нужно дождаться устойчивых заморозков и накрыть кусты клубники слоем хвои. Толщина опада должна достигать 5-10 см.

Что делать весной

После таяния снега значительную часть хвои убирают в междурядья, ведь важно открыть центральные почки. Не стоит вычищать иголки полностью, так как они еще могут пригодиться. Опад предотвращает появление сорняков, а также помогает избежать соприкосновения ягод с землей, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала использовать солому для клубники, но этот способ ей понравился меньше, чем опад. У хвои есть еще дополнительное преимущество - она обеззараживает воздух, выделяет фитонциды, которые отпугивают насекомых, мышей и слизней.

Фото: Сгенерировано ИИ

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