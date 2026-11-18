Показатель упал вдвое за семь лет

Петербург уверенно удерживает статус одного из самых благополучных регионов страны: уровень бедности в городе опустился до рекордных 3,2 %. Это не просто хорошая цифра — это минимум за всё время наблюдений с 2018 года и двукратное снижение за последние семь лет.

Рекорд на фоне национальных целей

Данные озвучил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, где обсуждали выполнение указа президента о национальных целях развития.

По словам главы города, успех нацпроектов напрямую зависит от слаженной работы на местах. Петербург делает ставку на развитие производства, привлечение инвестиций и создание качественных рабочих мест — именно эти рычаги помогают людям повышать доходы и выходить из зоны риска бедности.

Что помогает городу держать планку

В Смольном подчёркивают: результат складывается из комплекса мер — от модернизации инфраструктуры до поддержки малого и среднего бизнеса. Важную роль играет и федеральная поддержка: совместные проекты позволяют быстрее запускать новые производства и обновлять городскую среду.

Всё это создаёт устойчивый экономический фон, который напрямую влияет на благосостояние жителей.

Снижение уровня бедности — не разовый эффект, а итог системной работы. И если город продолжит двигаться в том же темпе, планка благополучия будет только расти.

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