Проживание в Петербурге без регистрации обернется штрафом до 10 тыс. рублей

Что изменилось и кого это коснется

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который заметно ужесточает ответственность за проживание без паспорта или регистрации. Штрафы вырастут в два раза, причём для Москвы и Петербурга предусмотрены повышенные суммы.

Что меняется для граждан

Если сейчас в регионах штраф за проживание без паспорта, недействительного паспорта или без прописки составляет от 2 до 3 тысяч рублей, то после вступления закона в силу он составит от 4 до 6 тысяч.

В Петербурге и Москве — от 6 до 10 тысяч рублей. Индексацию санкций в пояснительной записке объясняют необходимостью привести наказание в соответствие с экономической реальностью.

Ответственность для собственников и юрлиц

Сдающим жильё тоже стоит быть внимательнее. За проживание в квартире незарегистрированных граждан владельцы рискуют заплатить от 4 до 10 тысяч рублей, а юрлица — от 500 тысяч до миллиона.

В столичных городах суммы выше: для собственников — от 10 до 15 тысяч, для юрлиц — до 1 миллиона рублей.

Что ещё попало в законопроект

Правительство внесло документ в начале октября, и он охватывает не только регистрацию, отмечает источник. Одновременно повышаются штрафы за курение в запрещённых местах, мелкое хулиганство, продажу алкоголя несовершеннолетним и неповиновение представителям власти.

Самый резкий рост — за производство и распространение экстремистских материалов: для граждан с 1–3 до 50–100 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 миллионов.

Нововведение меняет привычный порядок: регистрация из формальности превращается в статью расходов при нарушении. А значит, проверка своих документов и статуса жильцов — простое действие, которое сэкономит и деньги, и нервы.

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