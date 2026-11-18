Флорентийский пирог: когда нет времени на готовку – простая выпечка за считаные минуты

Рецепт популярного в Италии блюда

Традиционно во Флоренции данный вид выпечки подается в качестве блюда для ужина.

Ингредиенты:

тесто слоёное бездрожжевое — 2 листа;

яйца куриные — 1 шт. (для смазывания) и 4 шт. (для начинки);

шпинат — 220 г;

сметана — 3 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

мускатный орех молотый — 1 щепотка;

перец чёрный молотый — 1 щепотка;

соль — 0,3 ч. л.

Технология приготовления

Разморозьте слоёное тесто и произведите легкую раскатку, стараясь сохранить слоистую структуру материала.

Подготовьте коржи, выполнив ножом надрезы по периметру с отступом 1,5 см от края для формирования бортиков, удерживающих начинку в процессе выпекания.

В отдельной емкости взбейте одно яйцо, которое будет использоваться для смазывания изделия.

Застелите противень пергаментом и аккуратно разместите на нем обе заготовки. Во избежание деформации теста при выпекании сделайте несколько проколов вилкой по всей поверхности. С помощью кисти нанесите взбитое яйцо на бортики для обеспечения готовому изделию эстетичного золотистого оттенка.

Разместите заготовки в предварительно разогретом духовом шкафу и выпекайте в течение 10 минут до легкого подрумянивания и поднятия краев, сохраняя при этом центр полуготовым. Данная заготовка послужит основой для изделий.

Параллельно подготовьте начинку. Разогрейте на сковороде смесь оливкового и сливочного масел, после чего припустите нарезанный шпинат до мягкости.

Добавьте мускатный орех, соль и перец, затем посуду с плиты.

Извлеките основу из духовки. Равномерно распределите шпинат со сметаной по поверхности коржей, не доходя до краев для предотвращения вытекания начинки. Поверх каждого изделия разбейте по два яйца. Финальным этапом смажьте бортики взбитым яйцом при помощи кисти для обеспечения эстетичного золотистого оттенка.

Фото сгенерировано ИИ

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