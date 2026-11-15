Нежные котлеты из трески: готовлю их постоянно – в восторге вся семья
Предлагаем вашему вниманию рецепт блюда, которое станет отличным дополнением к семейному рациону. Рекомендуем обратить внимание на котлеты из трески — это практичное и питательное решение для повседневного меню.
Ингредиенты:
- филе трески — 450 г;
- картофель — 400 г;
- твердый сыр — 150 г;
- панировочные сухари — 2 стакана;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 3 ст. л.;
- растительное масло — 1,5 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- вустерский соус — 1 ч. л.;
- зеленый лук — 3 стебля;
- петрушка — 0,5 пучка;
- соль, молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Отварите очищенный картофель до готовности, затем посолите и разомните в пюре. Оставьте массу остывать до комфортной для дальнейшей обработки температуры.
Растопите на сковороде половину сливочного масла. Подготовленное филе трески нарежьте крупными кусками, приправьте солью и перцем, после чего обжаривайте в течение 8 минут до появления легкой золотистой корочки, регулярно переворачивая рыбу.
Параллельно с подготовкой основного ингредиента соедините в емкости овощное пюре, вустерский соус, горчицу, яйцо, измельченную зелень и тертый сыр. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной консистенции.
Остуженную треску разомните вилкой и введите в общую массу. Сформируйте котлеты среднего размера и запанируйте их в сухарях.
Разогрейте на сковороде смесь сливочного и растительного масел. Обжаривайте изделия с обеих сторон до золотистой корочки, после чего уменьшите интенсивность нагрева и доведите до готовности в течение 2 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже балерины: готовится за полчаса.
Запеканка, которую не отличить от чизкейка: семья съест вместе с тарелками.