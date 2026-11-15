Нежные котлеты из трески: готовлю их постоянно – в восторге вся семья

Вкусные рыбные котлеты

Предлагаем вашему вниманию рецепт блюда, которое станет отличным дополнением к семейному рациону. Рекомендуем обратить внимание на котлеты из трески — это практичное и питательное решение для повседневного меню.

Ингредиенты:

филе трески — 450 г;

картофель — 400 г;

твердый сыр — 150 г;

панировочные сухари — 2 стакана;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 3 ст. л.;

растительное масло — 1,5 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

вустерский соус — 1 ч. л.;

зеленый лук — 3 стебля;

петрушка — 0,5 пучка;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите очищенный картофель до готовности, затем посолите и разомните в пюре. Оставьте массу остывать до комфортной для дальнейшей обработки температуры.

Растопите на сковороде половину сливочного масла. Подготовленное филе трески нарежьте крупными кусками, приправьте солью и перцем, после чего обжаривайте в течение 8 минут до появления легкой золотистой корочки, регулярно переворачивая рыбу.

Параллельно с подготовкой основного ингредиента соедините в емкости овощное пюре, вустерский соус, горчицу, яйцо, измельченную зелень и тертый сыр. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной консистенции.

Остуженную треску разомните вилкой и введите в общую массу. Сформируйте котлеты среднего размера и запанируйте их в сухарях.

Разогрейте на сковороде смесь сливочного и растительного масел. Обжаривайте изделия с обеих сторон до золотистой корочки, после чего уменьшите интенсивность нагрева и доведите до готовности в течение 2 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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