Синоптики пересмотрели ожидания: какой будет зима в России по новому прогнозу

Как подготовиться к капризам холодного времени года

Предстоящая зима обещает быть непредсказуемой: климатические модели расходятся чуть ли не кардинально. Одни предрекают суровые морозы на Урале и в Поволжье, другие — наоборот, тёплый сезон выше нормы.

Холодный сценарий: может ли ударить мороз

По некоторым данным, самая суровая зима возможна на Урале и в Поволжье: средняя температура может оказаться на 1,5–2,5 градуса ниже климатической нормы.

Причина — перестройка атмосферной циркуляции и усиление влияния холодных воздушных масс с северо-востока. В Центральной России картина спокойнее — около нормы, а на юге вероятны циклоны: дожди на равнинах и снегопады в горах Кавказа.

Официальный прогноз: тепло и осторожность

Гидрометцентр смотрит иначе: на большей части страны средняя температура ожидается около или выше нормы. Исключение — Дальний Восток, где сезон может оказаться суровее предыдущего.

По месяцам картина неоднородная: в декабре холоднее обычного будет на юго-востоке Сибири и в Забайкалье, в январе тепло обещают Поволжью и Уралу, а вот Чукотке и Камчатке — морозов.

Как подготовиться к капризам зимы: советы

не рассчитывайте на стабильность — перепады между морозами и оттепелями будут частыми;

следите за обновлениями прогнозов — долгосрочные расчёты корректируются по мере приближения сезона;

подготовьте автомобиль к резким сменам температуры: залейте «правильную» стеклоомывайку и проверьте аккумулятор;

в поездках учитывайте риск гололёда и снегопадов — такие явления вероятны даже при тёплой зиме.

Окончательная картина станет яснее ближе к декабрю, а пока главная интрига — не «сколько минусов», а как часто морозы будут сменяться оттепелями.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что синоптики представили новый прогноз на декабрь.