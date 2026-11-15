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Эти русские имена снова возвращаются в моду: звучат красиво, а значение — словно доброе пожелание

Опубликовано: 15 ноября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Эти русские имена снова возвращаются в моду: звучат красиво, а значение — словно доброе пожелание
Эти русские имена снова возвращаются в моду: звучат красиво, а значение — словно доброе пожелание
Городовой ру
Все больше родителей называют своих детей старинными русскими именами.

Они красиво звучат и имеют прекрасное значение, которое словно благословляет путь детей.

Старинные мужские имена

Мирон – имя греческого происхождения («благовоние», «благоухание»). Ассоциируется с миром, умиротворением и безмятежностью.

Тихон с древнегреческого означает «удачливый», «попадающий в цель». Обладатель этого имени часто связан с творчеством, преданный и надежный.

Богдан – славянское древнепольское двусоставное имя, которая означает «Богом данный», «Божий дар».

Всеволод – славянское имя, означающее «владеющий всем». Оно красиво звучит и ассоциируется с древними князьями.

Старинные женские имена

Любовь, Вера и Надежда – имена, которые не нуждаются в расшифровках. Они прославляют мудрость матери и христианские добродетели.

Злата – древнееврейское имя, ассоциируется с драгоценностью.

Аглая – древнегреческое имя, означающее «блистательная», «сияющая», «великолепная». Ассоциируется с красотой, радостью и ликованием.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга Психология
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