Эти русские имена снова возвращаются в моду: звучат красиво, а значение — словно доброе пожелание
Они красиво звучат и имеют прекрасное значение, которое словно благословляет путь детей.
Старинные мужские имена
Мирон – имя греческого происхождения («благовоние», «благоухание»). Ассоциируется с миром, умиротворением и безмятежностью.
Тихон с древнегреческого означает «удачливый», «попадающий в цель». Обладатель этого имени часто связан с творчеством, преданный и надежный.
Богдан – славянское древнепольское двусоставное имя, которая означает «Богом данный», «Божий дар».
Всеволод – славянское имя, означающее «владеющий всем». Оно красиво звучит и ассоциируется с древними князьями.
Старинные женские имена
Любовь, Вера и Надежда – имена, которые не нуждаются в расшифровках. Они прославляют мудрость матери и христианские добродетели.
Злата – древнееврейское имя, ассоциируется с драгоценностью.
Аглая – древнегреческое имя, означающее «блистательная», «сияющая», «великолепная». Ассоциируется с красотой, радостью и ликованием.