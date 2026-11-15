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Народные приметы на 16 ноября: зачем замораживали молоко и почему нельзя начинать новые дела

Опубликовано: 15 ноября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 16 ноября: зачем замораживали молоко и почему нельзя начинать новые дела
Народные приметы на 16 ноября: зачем замораживали молоко и почему нельзя начинать новые дела
Городовой ру
На Руси 16 ноября связывали с княжной Анной Всеволодовной, которая приняла монашество и возглавила женский Андреевский монастырь.

В народе дату называли Анной Холодной: к этому времени устанавливались морозы. Хозяйки готовили необычные блюда, а крестьяне завершали подготовку к зиме. Разберитесь, какие традиции стоит вспомнить и чего лучше избегать.

Примечайте погоду

Снег 16 ноября предвещает раннюю и снежную зиму. Туманный рассвет говорит об оттепели, сильный ветер с утра — о затяжной непогоде. Птицы на верхушках деревьев сулят ясную и сухую погоду, иней на ветках — скорое похолодание. Замерзшие лужи означают долгую и суровую зиму, ясное звездное небо ночью — резкое похолодание на следующий день. Гром днем предвещает мягкую и малоснежную зиму.

Вспомните традиции

Главный обычай — замораживать молоко и ягоды. Напиток в кувшине выносили на улицу, давали затвердеть, затем стругали ножом на тонкие ломтики, посыпали сахаром и подавали к блинам. Из замороженных ягод делали кисель и пекли пироги. Девушки и женщины занимались рукоделием: считалось, что сотканное на Анну Холодную защищало от порчи и сглаза. Крестьяне конопатили щели, складывали дрова поближе к дому, перебирали запасы в погребах и смазывали сани.

Избегайте запретов

Не сквернословьте: злые слова приносили холод в дом и разрушали гармонию. Не начинайте новые дела — задумка могла «замерзнуть» и не получить развития. Не ссорьтесь с домочадцами, иначе конфликт затянется до весны. Не лежите без дела: лень привлекала холод. Не выбрасывайте хлеб и остатки еды — это сулило голод. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу без нужды и не хвалите посторонних, чтобы не отдать удачу. Поддерживайте чистоту: беспорядок открывал дверь холоду и невзгодам.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга Приметы
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