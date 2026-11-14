Почему скандинавы не прогревают мотор в морозы: как они решают проблему без вреда для машины

Что делают скандинавы зимой перед поездкой на авто

С наступлением зимы многие российские дворы выглядят одинаково. Автомобилист заводит двигатель, начинает прогревать машину, а в это время занимается чисткой стекол и кузова от снега. Это мероприятие весьма шумное, что может вызвать недовольство соседей.

В Северной Европе также наблюдается суровый климат, но местные водители уже давно не используют классический способ прогревания авто. На это есть причины.

Что делают в Финляндии

На финских парковках водители перед отъездом отсоединяют кабель, который был подключен с вечера. Практически на каждой стоянке имеются розетки, из-за чего автомобилист получает возможность использовать предпусковой обогреватель.

Как происходит прогрев авто

Даже в сильный холод антифриз может быть нагрет до теплых температур, при этом двигатель никто не заводит. К жидкости поступает тепло от нагревательного элемента, который гоняет антифриз по системе.

Когда водитель придет в авто, то его встретят ледяные сиденья и руль, но мотор легко заведется, из-за чего можно будет сразу поехать, сообщает njcar.ru.

Почему в Северной Европе не могут прогревать автомобиль классическим способом

Автомобилисты не имеют права стоять с заведенным мотором из-за местного законодательства. Особенно строгие правила наблюдаются в Финляндии. Двигатель при остановке может быть заведен только в течение двух минут. Этого времени точно не хватит для прогрева двигателя.

В России таких ограничений не наблюдается, поэтому водителям нет смысла использовать розетки и предпусковой обогреватель.

Фото: Сгенерировано ИИ

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