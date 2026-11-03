Почему полный привод на автомобиле зимой опаснее переднего и заднего: "сюрприз" для любителей 4WD

В каких случаях полный привод может представлять опасность

Зимой автомобили с полным приводом внушают особое доверие, ведь у владельца появляется возможность комфортно передвигаться по скользкой дороге. Со временем за рулем такой машины человек начинает чувствовать себя уверенно при любых погодных условиях. Но стоит учесть, что полноприводный автомобиль тормозит хуже, чем заднеприводный или переднеприводный.

Недостаток полноприводных авто

Чаще всего эта особенность полноприводных автомобилей обнаруживается уже при первом резком торможении. Машине требуется больше времени для остановки, что может привести к ДТП. Полный привод меняет массу авто, его агрегаты расположены в других местах, если сравнивать с обычными машинами.

У переднеприводного и заднеприводного авто коробка передач и двигатель находятся рядом с передней осью. При торможении происходит сильная нагрузка, что оттягивает ABS. Это приводит к сокращению тормозного пути.

Нюансы при разгоне

Если резко нажать на педаль газа на полном приводе, то автомобиль может перейти в режим неконтролируемого скольжения. Если водитель уже имел опыт с полноприводной машиной, то это не гарантирует, что он справится с другой. Устройство 4WD или AWD может отличаться в зависимости от марки авто. Именно поэтому при управлении полным приводом необходимо не терять бдительность, ведь такая система может нести даже больше опасности на льду, сообщает njcar.ru.

Полезная информация

Самым безопасным считается передний привод. В зимних условиях он является наиболее понятным и предсказуемым. Именно поэтому его стоит рассмотреть тем, кто не имеет достаточного опыта.

Фото: Сгенерировано ИИ

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