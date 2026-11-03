Пустые бутылки отвожу на дачу и наполняю солью: получаю полезный прибор для решения целого ряда задач - лайфхаки

Лайфхаки с солью и бутылками, которые будут полезны дачникам

Пластиковые бутылки принято отправлять в мусорку, но лучше этого не делать. Если насыпать в пустые емкости соль, то можно решить сразу несколько проблем на даче. Соль является мягким абразивом, хорошо впитывает запахи и влагу, а также может стать ловушкой для насекомых и аккумулятором холода. Затраты будут минимальными.

Делаем аккумулятор холода

На даче часто отключают электричество, но сохранить продукты будет возможно, если сделать аккумулятор холода. Для этого необходимо влить в каждую бутылку по литру воды, добавить по 2 столовые ложки соли и убрать в морозилку. Соль снижает температуру воды, из-за чего лед будет таять медленнее.

Охлаждаем дома без кондиционера

В жаркие дни с помощью замороженных бутылок с солью можно снизить температуру в дачном доме. Поставьте бутылки рядом с вентилятором, после чего воздух начнет эффективно охлаждаться. С бутылок будет капать конденсат, поэтому лучше всего выставлять их на поддон.

Храним сыпучие продукты

Держать крупы, макаронные изделия и муку опасно без герметичных упаковок, так как еда может привлечь к дачному дому мышей и крыс. Любые сыпучие продукты следует разместить в пластиковых бутылках. Для предотвращения сырости следует на дно каждой емкости добавить немного соли.

Делаем ловушку для ос и мух

Разделите бутылку пополам, верхнюю часть переверните и вставьте горлышком вниз. Для приготовления приманки понадобится 1 чайная ложка соли, 100 г сахара, 120 мл горячей воды и 60 мл уксуса. Смешайте компоненты, перелейте раствор в бутылку. Когда ос и мух привлечет запах, то они окажутся в ловушке, из которой уже не смогут выбраться.

Изготавливаем освежитель воздуха

Насыпьте в бутылку соль, добавьте любимое эфирное масло, закройте емкость и несколько раз встряхните. Самодельный освежитель воздуха будет не только придавать приятный аромат, но и впитывать посторонние запахи, сообщает progorod33.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова неоднократно пользовалась аккумуляторами холода на даче. Такой способ не требует затрат, при этом выручает при каждом отключении электричества. Лучше морозить сразу несколько бутылок, так как от одной результата точно не будет.

Фото: Сгенерировано ИИ

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